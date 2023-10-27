В НГПУ обсудили развитие наставничества в кадетских организациях
© Пресс-центр НГПУКадеты знакомятся с инфраструктурой технопарка универсальных педагогических компетенций НГПУ
© Пресс-центр НГПУ
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Новосибирске на базе НГПУ стартовал VIII Всероссийский конкурс социальных проектов "Формирование патриотизма в кадетских организациях". В рамках конкурса состоялась открытая дискуссия "Современный вектор развития наставничества в кадетских организациях и военных институтах". Традиционно в числе организаторов конкурса – кафедра практической и специальной психологии НГПУ. Мероприятия приурочены к Году педагога и наставника и приходят при участи Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
С инициативой проведения конкурса "Формирование патриотизма в кадетских корпусах" девять лет назад выступил Новосибирский государственный педагогический университет совместно с Сибирским кадетским корпусом. Конкурс проводится с целью формирования у детей и молодёжи чувства патриотизма и сопричастности с историей России.
© Пресс-центр НГПУНачальник Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ", генерал-майор Валерий Косухин
© Пресс-центр НГПУ
Начальник Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ", генерал-майор Валерий Косухин
"Конкурс социальных проектов "Формирование патриотизма в кадетских корпусах" уже много лет проводится благодаря совместной работе кадетских, военно-патриотических и образовательных организаций в воспитании гражданственности современной молодежи, – подчеркнул начальник ФГКВОУ ВО "Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации", генерал-майор Валерий Викторович Косухин. – Темы, которые мы обсуждаем, крайне актуальны, в особенности наставничество, которое всегда было важным в вопросах воспитания патриотов нашей страны".
© Пресс-центр НГПУДиректор Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А. И. Покрышкина, заслуженный военный летчик Российской Федерации, генерал-майор Владимир Горелкин
© Пресс-центр НГПУ
Директор Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А. И. Покрышкина, заслуженный военный летчик Российской Федерации, генерал-майор Владимир Горелкин
Участие в дискуссии приняли представители органов власти и образовательных организаций региона, руководители кадетских организаций, офицеры-воспитатели, в том числе Сибирский округ войск национальной гвардии, Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.
"В Год педагога и наставника одной из ключевых задач Президент России назвал развитие института наставничества во всех сферах государства, в том числе в сфере образования. Наставничество в России имеет глубокие исторические корни, и сегодня наставник становится важным элементом в образовании и воспитании. Молодые люди нуждаются в поддержке опытных педагогов-наставников, готовых поделиться своими знаниями. Нам необходимо определить понятие наставничества, и его проявления. Это позволит нам лучше понять и оценить роль и значимость наставников в современном обществе", – выступила модератор дискуссии, заведующая кафедрой практической и специальной психологии НГПУ Юлия Михайловна Перевозкина.
© Пресс-центр НГПУУчастники обсуждения в рамках открытой дискуссии "Современный вектор развития наставничества в кадетских организациях и военных институтах"
© Пресс-центр НГПУ
Участники обсуждения в рамках открытой дискуссии "Современный вектор развития наставничества в кадетских организациях и военных институтах"
В рамках дискуссии обсуждались проблемы и перспективы института наставничества в образовательных учреждениях, наставничество как одно из условий эффективной реализации программы формирования профессиональной идентичности у курсантов военного вуза, семья как институт наставничества молодежи и другие вопросы.
"Сегодняшнее событие имеет важное значение для кадетов и будущих педагогов. Наставник в системе обучения - это специалист, способный влиять на развитие личности. Человек, обладающий определенным набором навыков и характеристик, которые позволяют воздействовать эффективно. Основная функция наставника – содействие профессиональному становлению подопечных и создание возможности для эффективной адаптации", – поделился проректор по воспитательной и социальной работе НГПУ Николай Николаевич Киселёв.
© Пресс-центр НГПУСтуденты и кадеты участвуют в обсуждении института наставничества
© Пресс-центр НГПУ
Студенты и кадеты участвуют в обсуждении института наставничества
Наравне с экспертами участие в дискуссии принимали воспитанники кадетских организаций и студенты педагогического вуза, которые активно задавали вопросы и делились собственным видением развития наставничества в России. Эксперты пришли к важному обязательству – активно разрабатывать и совершенствовать этот важный аспект образования. Спикеры выразили готовность активно работать над разработкой современных методик и подходов к наставничеству. Они подчеркнули важность инноваций и совместных усилий в этой области. Такое обязательство обеспечивает перспективу улучшения образовательных программ и подготовки как студентов, так и кадет.