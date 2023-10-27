https://ria.ru/20231027/izverzhenie-1905543017.html

Ученые спрогнозировали мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке

Ученые спрогнозировали мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке - РИА Новости, 27.10.2023

Ученые спрогнозировали мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке

Специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН ожидают мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке, сообщается в telegram-канале службы. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T07:35

2023-10-27T07:35

2023-10-27T07:35

камчатка

евразия

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости. Специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН ожидают мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке, сообщается в telegram-канале службы. "В ближайшее время следует ожидать усиления эксплозивной деятельности вулкана, вплоть до параксизмального извержения. В этом случае высота пепловой колонны может достигнуть 12 километров, лавовые потоки протянутся на несколько километров, от таяния ледника могут возникнуть протяженные грязевые потоки. В ближайших населенных пунктах мощность пеплопада может достигнуть несколько миллиметров", - говорится в сообщении. В настоящий момент на станции "Крестовский" амплитуда вулканического дрожания превысила 2,1 миллимикрон в секунду. Такое за последние 30 лет наблюдалось всего дважды, во время сильных извержений 1994 и 2013 годов. Характер временного хода амплитуды вулканического дрожания в настоящее время также очень напоминает эти два сильные события. Сейчас на Ключевском вулкане сходит два лавовых потока, один по Козыревскому желобу, другой по Апахончичскому желобу. Выбросы пепла происходят на высоту до 6-7 километров над уровнем моря. Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии, высотой 4750 метров над уровнем моря. Ближайший населенный пункт поселок Ключи, находится в 30 километрах от исполина.

https://ria.ru/20231017/kamchatka-1903317220.html

камчатка

евразия

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камчатка, евразия, российская академия наук