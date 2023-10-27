Ученые спрогнозировали мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке
Специалисты РАН прогнозируют мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюКлючевский вулкан
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Ключевский вулкан. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости. Специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН ожидают мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке, сообщается в telegram-канале службы.
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"В ближайшее время следует ожидать усиления эксплозивной деятельности вулкана, вплоть до параксизмального извержения. В этом случае высота пепловой колонны может достигнуть 12 километров, лавовые потоки протянутся на несколько километров, от таяния ледника могут возникнуть протяженные грязевые потоки. В ближайших населенных пунктах мощность пеплопада может достигнуть несколько миллиметров", - говорится в сообщении.
В настоящий момент на станции "Крестовский" амплитуда вулканического дрожания превысила 2,1 миллимикрон в секунду. Такое за последние 30 лет наблюдалось всего дважды, во время сильных извержений 1994 и 2013 годов. Характер временного хода амплитуды вулканического дрожания в настоящее время также очень напоминает эти два сильные события.
Сейчас на Ключевском вулкане сходит два лавовых потока, один по Козыревскому желобу, другой по Апахончичскому желобу. Выбросы пепла происходят на высоту до 6-7 километров над уровнем моря.
Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии, высотой 4750 метров над уровнем моря. Ближайший населенный пункт поселок Ключи, находится в 30 километрах от исполина.