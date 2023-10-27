Рейтинг@Mail.ru
Ученые спрогнозировали мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:35 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/izverzhenie-1905543017.html
Ученые спрогнозировали мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке
Ученые спрогнозировали мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке - РИА Новости, 27.10.2023
Ученые спрогнозировали мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке
Специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН ожидают мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке, сообщается в telegram-канале службы. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T07:35
2023-10-27T07:35
камчатка
евразия
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574765406_0:195:1280:915_1920x0_80_0_0_33228e60b6b50d5a4d079c0dcb1d5e6c.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости. Специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН ожидают мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке, сообщается в telegram-канале службы. "В ближайшее время следует ожидать усиления эксплозивной деятельности вулкана, вплоть до параксизмального извержения. В этом случае высота пепловой колонны может достигнуть 12 километров, лавовые потоки протянутся на несколько километров, от таяния ледника могут возникнуть протяженные грязевые потоки. В ближайших населенных пунктах мощность пеплопада может достигнуть несколько миллиметров", - говорится в сообщении. В настоящий момент на станции "Крестовский" амплитуда вулканического дрожания превысила 2,1 миллимикрон в секунду. Такое за последние 30 лет наблюдалось всего дважды, во время сильных извержений 1994 и 2013 годов. Характер временного хода амплитуды вулканического дрожания в настоящее время также очень напоминает эти два сильные события. Сейчас на Ключевском вулкане сходит два лавовых потока, один по Козыревскому желобу, другой по Апахончичскому желобу. Выбросы пепла происходят на высоту до 6-7 километров над уровнем моря. Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии, высотой 4750 метров над уровнем моря. Ближайший населенный пункт поселок Ключи, находится в 30 километрах от исполина.
https://ria.ru/20231017/kamchatka-1903317220.html
камчатка
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574765406_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_27739f5ddf9399bdacb2b4b03fea7d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, евразия, российская академия наук
Камчатка, Евразия, Российская академия наук
Ученые спрогнозировали мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке

Специалисты РАН прогнозируют мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюКлючевский вулкан
Ключевский вулкан - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Ключевский вулкан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости. Специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН ожидают мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке, сообщается в telegram-канале службы.
«
"В ближайшее время следует ожидать усиления эксплозивной деятельности вулкана, вплоть до параксизмального извержения. В этом случае высота пепловой колонны может достигнуть 12 километров, лавовые потоки протянутся на несколько километров, от таяния ледника могут возникнуть протяженные грязевые потоки. В ближайших населенных пунктах мощность пеплопада может достигнуть несколько миллиметров", - говорится в сообщении.
В настоящий момент на станции "Крестовский" амплитуда вулканического дрожания превысила 2,1 миллимикрон в секунду. Такое за последние 30 лет наблюдалось всего дважды, во время сильных извержений 1994 и 2013 годов. Характер временного хода амплитуды вулканического дрожания в настоящее время также очень напоминает эти два сильные события.
Сейчас на Ключевском вулкане сходит два лавовых потока, один по Козыревскому желобу, другой по Апахончичскому желобу. Выбросы пепла происходят на высоту до 6-7 километров над уровнем моря.
Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии, высотой 4750 метров над уровнем моря. Ближайший населенный пункт поселок Ключи, находится в 30 километрах от исполина.
Момент извержения вулкана Безымянный - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
На Камчатке активизируется вулкан Безымянный
17 октября, 15:39
 
КамчаткаЕвразияРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала