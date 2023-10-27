Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Эр-Рияд предупредил США о последствиях вторжения Израиля в Газу - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/izrail-1905734022.html
СМИ: Эр-Рияд предупредил США о последствиях вторжения Израиля в Газу
СМИ: Эр-Рияд предупредил США о последствиях вторжения Израиля в Газу - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ: Эр-Рияд предупредил США о последствиях вторжения Израиля в Газу
США в контактах с Саудовской Аравией за последние дни получили предостережение, что наземная военная операция в секторе Газа может повлечь за собой... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T20:58
2023-10-27T20:58
в мире
израиль
сша
саудовская аравия
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
ричард блюменталь
биньямин нетаньяху
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901969222_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_238c1c0e3c3c9089ee859e25b07f17f7.jpg
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США в контактах с Саудовской Аравией за последние дни получили предостережение, что наземная военная операция в секторе Газа может повлечь за собой "катастрофические последствия" для всего Ближнего Востока, пишет в пятницу газета New York Times со ссылкой на осведомленные с ходом дискуссий источники. Согласно публикации, Эр-Рияд выступает против военного вторжения Израиля в Газу и ясно дал это понять Вашингтону в ходе недавних контактов. Речь идет, прежде всего, о переговорах, которые состоялись в рамках визита делегации американских конгрессменов в саудовскую столицу на прошедших выходных. Тогда группа из 10 сенаторов встретилась с принцем Мухаммедом бен Салманом, которого газета называет "фактическим правителем" ближневосточного королевства. "Руководство Саудовской Аравии выразило надежду, что наземной операции можно избежать из соображений сохранения стабильности, а также из-за гибели людей", - заявил изданию сенатор Ричард Блюменталь, посетивший Эр-Рияд в составе делегации законодателей США. По его словам, саудовская сторона предупредила, что вторжение Израиля в Газу станет "чрезвычайно вредным" событием, которое будет иметь последствия для всего региона. На фоне этих дискуссий, как утверждает газета, Вашингтон обратился к Израилю с просьбой отложить начало вторжения в сектор Газа. Как отмечают источники, это произошло по целому ряду причин - в том числе для того, чтобы выиграть больше времени для переговоров по освобождению захваченных движением ХАМАС заложников. В качестве других причин упоминаются необходимость доставить в Газу гуманитарную помощь нуждающимся и более тщательно проработать план израильского наземного вторжения. "Также существуют признаки того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не решается начать вторжение", - пишет New York Times. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231026/iran-1905521763.html
израиль
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901969222_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_3720c09f2efef76e4a59c355eeff83d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, саудовская аравия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), ричард блюменталь, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Саудовская Аравия, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Ричард Блюменталь, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Эр-Рияд предупредил США о последствиях вторжения Израиля в Газу

NYT: Эр-Рияд предупредил США, что вторжение Израиля в Газу будет катастрофой

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США в контактах с Саудовской Аравией за последние дни получили предостережение, что наземная военная операция в секторе Газа может повлечь за собой "катастрофические последствия" для всего Ближнего Востока, пишет в пятницу газета New York Times со ссылкой на осведомленные с ходом дискуссий источники.
Согласно публикации, Эр-Рияд выступает против военного вторжения Израиля в Газу и ясно дал это понять Вашингтону в ходе недавних контактов. Речь идет, прежде всего, о переговорах, которые состоялись в рамках визита делегации американских конгрессменов в саудовскую столицу на прошедших выходных. Тогда группа из 10 сенаторов встретилась с принцем Мухаммедом бен Салманом, которого газета называет "фактическим правителем" ближневосточного королевства.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
Вчера, 08:00
«
"Руководство Саудовской Аравии выразило надежду, что наземной операции можно избежать из соображений сохранения стабильности, а также из-за гибели людей", - заявил изданию сенатор Ричард Блюменталь, посетивший Эр-Рияд в составе делегации законодателей США. По его словам, саудовская сторона предупредила, что вторжение Израиля в Газу станет "чрезвычайно вредным" событием, которое будет иметь последствия для всего региона.
На фоне этих дискуссий, как утверждает газета, Вашингтон обратился к Израилю с просьбой отложить начало вторжения в сектор Газа. Как отмечают источники, это произошло по целому ряду причин - в том числе для того, чтобы выиграть больше времени для переговоров по освобождению захваченных движением ХАМАС заложников. В качестве других причин упоминаются необходимость доставить в Газу гуманитарную помощь нуждающимся и более тщательно проработать план израильского наземного вторжения.
«
"Также существуют признаки того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не решается начать вторжение", - пишет New York Times.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Иран пригрозил США "беспощадным пламенем", если геноцид в Газе продолжится
26 октября, 23:21
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильСШАСаудовская АравияМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Ричард БлюментальБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала