https://ria.ru/20231027/izrail-1905734022.html

СМИ: Эр-Рияд предупредил США о последствиях вторжения Израиля в Газу

СМИ: Эр-Рияд предупредил США о последствиях вторжения Израиля в Газу - РИА Новости, 27.10.2023

СМИ: Эр-Рияд предупредил США о последствиях вторжения Израиля в Газу

США в контактах с Саудовской Аравией за последние дни получили предостережение, что наземная военная операция в секторе Газа может повлечь за собой... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T20:58

2023-10-27T20:58

2023-10-27T20:58

в мире

израиль

сша

саудовская аравия

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

ричард блюменталь

биньямин нетаньяху

хамас

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США в контактах с Саудовской Аравией за последние дни получили предостережение, что наземная военная операция в секторе Газа может повлечь за собой "катастрофические последствия" для всего Ближнего Востока, пишет в пятницу газета New York Times со ссылкой на осведомленные с ходом дискуссий источники. Согласно публикации, Эр-Рияд выступает против военного вторжения Израиля в Газу и ясно дал это понять Вашингтону в ходе недавних контактов. Речь идет, прежде всего, о переговорах, которые состоялись в рамках визита делегации американских конгрессменов в саудовскую столицу на прошедших выходных. Тогда группа из 10 сенаторов встретилась с принцем Мухаммедом бен Салманом, которого газета называет "фактическим правителем" ближневосточного королевства. "Руководство Саудовской Аравии выразило надежду, что наземной операции можно избежать из соображений сохранения стабильности, а также из-за гибели людей", - заявил изданию сенатор Ричард Блюменталь, посетивший Эр-Рияд в составе делегации законодателей США. По его словам, саудовская сторона предупредила, что вторжение Израиля в Газу станет "чрезвычайно вредным" событием, которое будет иметь последствия для всего региона. На фоне этих дискуссий, как утверждает газета, Вашингтон обратился к Израилю с просьбой отложить начало вторжения в сектор Газа. Как отмечают источники, это произошло по целому ряду причин - в том числе для того, чтобы выиграть больше времени для переговоров по освобождению захваченных движением ХАМАС заложников. В качестве других причин упоминаются необходимость доставить в Газу гуманитарную помощь нуждающимся и более тщательно проработать план израильского наземного вторжения. "Также существуют признаки того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не решается начать вторжение", - пишет New York Times. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231026/iran-1905521763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, саудовская аравия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), ричард блюменталь, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году