https://ria.ru/20231027/izrail-1905729872.html

Израиль объявил о расширении операции в секторе Газа

Израиль объявил о расширении операции в секторе Газа - РИА Новости, 27.10.2023

Израиль объявил о расширении операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа, заявил ее пресс-секретарь, бригадный генерал Даниэль Хагари. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T20:27

2023-10-27T20:27

2023-10-27T23:13

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

тель-авив

ближний восток

хамас

в мире

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа, заявил ее пресс-секретарь, бригадный генерал Даниэль Хагари."В продолжение наступления, которое мы проводили в последние несколько дней, сегодня вечером сухопутные войска расширяют наземную деятельность", — сказал он на брифинге.Как передает телеканал Fox News, в секторе Газа прогремела серия громких взрывов. Работает артиллерия, идут также танковые обстрелы. Кроме того, в регионе наблюдаются истребители; не работает связь и интернет.Военное крыло ХАМАС сообщило, что отражает израильское наземное вторжение в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж. Движение призвало палестинцев на Западном берегу вступать в бои с израильскими военными."Мы призываем наш народ во всех городах, деревнях и лагерях Западного берега немедленно выходить на демонстрации во всех местах и площадях, а затем вступать в бои со всеми оккупантами", — говорится в опубликованном ХАМАС заявлении.Позднее представитель Армии обороны Израиля подполковник Питер Лернер уточнил, что расширение маневров не означает официального начала наземной операции в секторе Газа.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило 7,3 тысячи, свыше 19 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

израиль

тель-авив

ближний восток

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Взрывы в секторе Газа Несколько громких взрывов прозвучали в секторе Газа, атака может быть самым сильным обстрелом анклава с начала эскалации, передает ТВ 2023-10-27T20:27 true PT1M00S

Удары по сектору Газа Удары по сектору Газа, кадры из соцсетей 2023-10-27T20:27 true PT0M37S

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив, ближний восток, хамас, в мире