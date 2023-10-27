https://ria.ru/20231027/izrail-1905552346.html

В Израиле могут ужесточить меры против граждан, блокирующих дороги

В Израиле могут ужесточить меры против граждан, блокирующих дороги - РИА Новости, 27.10.2023

В Израиле могут ужесточить меры против граждан, блокирующих дороги

Власти Израиля планируют принять закон, который разрешит полиции вести огонь на поражение по израильским гражданам, перекрывающим дороги в военное время,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:18

2023-10-27T09:18

2023-10-27T09:37

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Власти Израиля планируют принять закон, который разрешит полиции вести огонь на поражение по израильским гражданам, перекрывающим дороги в военное время, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на государственную радиостанцию Kan. "Правительство намерено принять новые меры, которые позволят полиции применять боевые патроны против граждан Израиля, которые блокируют дороги или въезды в города во время "войны на несколько фронтов", - говорится в материале. Отмечается, что генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара согласилась ускорить принятие закона, который продвигал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир. По данным газеты, если закон примут, для открытия огня полицейские должны будут получить разрешение у старшего офицера. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

https://ria.ru/20231026/posol-1905522806.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году