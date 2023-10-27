https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят

Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят - РИА Новости, 27.10.2023

Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят

Удивительные слова можно прочитать в этой статье: Израиль должен следовать законам войны и международному праву, а также исходить из моральных и стратегических... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T08:00

2023-10-27T08:00

2023-10-27T08:04

израиль

сша

россия

human rights watch

государственный департамент сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

аналитика

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Удивительные слова можно прочитать в этой статье: Израиль должен следовать законам войны и международному праву, а также исходить из моральных и стратегических соображений. А не будет следовать — США не станут поддерживать Израиль.Что такое? Законы войны и международное право в этом вопросе разве еще существуют? События последних лет подсказывают нам, что нет. И тут американка, перешедшая недавно на работу в Human Rights Watch, объясняет: такие законы есть, просто им не желали следовать США.Сама организация… как бы это сказать помягче, со сложным послужным списком. Но вот эта конкретная женщина и эта статья в Foreign Affairs — отдельный и хороший случай. Склоняющий к весьма приятной экскурсии в историю.Приятной потому, что родоначальник принятия законов войны в современном международном праве — Россия. И лично государь Николай II. Это длинная история, а называется она — Гаагские конференции 1899 и 1907 годов. Обе предложила провести именно Россия, набросав также повестку дня, на обоих председательствовал российский представитель. На первой была принята Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, на второй она была сильно конкретизирована — туда включили разграничение на комбатантов и некомбатантов, право населения на ведение партизанской войны, запретили использование оружия и веществ, причиняющих излишние страдания. Поставили вне закона уничтожение и захват собственности неприятеля без военной необходимости, убийство военнопленных. Запрещался грабеж и конфискация частного имущества, предписывалось принимать все возможные меры к защите и сохранению памятников культуры и медицинских учреждений. Именно тогда возникло и понятие военного преступления — нарушения тех самых правил войны.Да-да, это мы начали. Гаага — фундамент международного права на эту тему, а последующие конвенции или решения Нюрнбергского трибунала исходили именно из того первоисточника.И все эти положения вошли в "Наказ русской армии о законах и обычаях сухопутной войны" от 1912 года, приложение к Уставу полевой службы. Там мы читаем, что войска должны уважать жизнь и честь обывателей неприятельской стороны, а также религию и обряды веры. И что раненые и больные военные чины подбираются с поля боя без различия принадлежности к какой-либо армии. С пленными надлежит обращаться человеколюбиво, содержать их так же, как содержатся чины русской армии. Во время военных действий воспрещается применять яд или отравленное оружие, ранить или убивать неприятеля, который сложил оружие и сдался, атаковать или бомбардировать города, селения, жилища или строения, не занятые противником…И ведь до сих пор работает "Наказ"! Россия за последние годы дважды подчеркнуто и демонстративно показала, что и современную войну можно вести в соответствии с правилами таковой. Сирия: гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из зоны боевых действий, отказ от ударов по гражданской инфраструктуре, технологии ведения на эти темы переговоров и многое другое. Украина: отказ от ударов по гражданской инфраструктуре, больницам или объектам культуры, гуманитарные коридоры, гуманное обращение с пленными.И вот это раздражающе образцовое поведение российского солдата на войне — угроза для некоторых настолько серьезная, что (с учетом нашего поведения в Сирии) была заранее создана американо-украинская пропагандистская машина, работающая по принципу ста восьмидесяти градусов — то есть брать реальные факты и выкручивать их наизнанку.А почему, собственно, наше следование международным документам — это угроза? Тут мы снова обращаемся к статье, с которой начали разговор. Она вообще-то про то, как воюют американцы. Тут опять же зеркальное отражение допустимых методов ведения войны или операций против террористов. Оказывается, американцам такое можно — Афганистан, Ирак, Сирия: бомбежки Мосула и Ракки, уничтожение домов, систем водоснабжения и прочей инфраструктуры. И все это и многое другое в статье перечисляется, чтобы гордо напомнить об одном удивительном факте, к которому причастна авторша статьи — ее зовут Сара Ягер.Оказывается, до HRW она работала в Пентагоне советником по правам человека, и по итогам этой работы там был принят в прошлом году, на случай войны, план действий "по смягчению ущерба" для гражданских лиц. А в нынешнем — документ, позволяющий Госдепартаменту заблокировать передачу оружия странам, которые наносят ущерб гражданским лицам в ходе боевых действий. И сейчас Сара говорит, что Израиль — тот самый случай, когда эти документы следует применить.Да, но как насчет Украины — ей можно нарушать все законы, правила и конвенции? Или кто-то думает, что фальшивую, вывернутую картинку происходящего там можно будет, громадными усилиями, вечно поддерживать в эфире? Или все-таки США теперь будут воевать по правилам, а вот их ставленникам все можно? Вопросы, вопросы…

https://ria.ru/20231026/udar-1905504928.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231013/tsakhal-1902427520.html

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израиль, сша, россия, human rights watch, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, аналитика