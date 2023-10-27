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Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт - РИА Новости, 27.10.2023
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08:00 27.10.2023 (обновлено: 17:38 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт - РИА Новости, 27.10.2023
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт
На Западе стараются поставить знак равенства между террористами, палестинцами и антисемитами. Но даже в ЕС многие с этим не согласны. Как палестино-израильский... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T08:00
2023-10-27T17:38
в мире
палестина
израиль
индия
нарендра моди
виталий наумкин
владислав белов
politico
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Михаил Катков. На Западе стараются поставить знак равенства между террористами, палестинцами и антисемитами. Но даже в ЕС многие с этим не согласны. Как палестино-израильский конфликт расколол людей за пределами небольшого региона на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.Запад против геноцидаВ акциях в поддержку Палестины принимают участие самые разные социальные и политические группы — от левых и защитников национальных меньшинств до ультраправых. Как пишет Politico, улицы Берлина превратились в еще один фронт между Израилем и ХАМАС. В районе, например, Нойкёльн постоянно проходят антиизраильские демонстрации. Некоторые магазины закрылись в знак солидарности с палестинцами.Издание отмечает, что для Германии палестино-израильский конфликт — острая тема еще и из-за прошлого. С одной стороны, немцы должны защищать евреев, помня об ужасах собственного фашистского режима, с другой — многие политики давно призывают преодолеть "культ вины". К тому же в стране большое количество мигрантов из Турции и с Ближнего Востока, не обремененных гитлеровским наследием.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что ХАМАС — террористы, а не борцы за независимость, поэтому он всецело на стороне Израиля. Несмотря на это, 21 октября в Лондоне свыше 100 тысяч человек вышли на улицу в поддержку Палестины. Главное их требование — немедленное прекращение бомбардировок сектора Газа. В частности, протестующие были возмущены убийством сотен детей (свыше 2,3 тысячи, по данным ЮНИСЕФ). Многие несли баннеры с призывами "Остановите геноцид", "Санкции против Израиля", "Израиль — террористическое государство", "Удары по детям — не самооборона". При этом призывали к отставке британского правительства из-за неправильной, по их мнению, политики в отношении Тель-Авива.В Австралии парламентская оппозиция негодует из-за того, что премьер-министр Энтони Албаниз до сих пор не встретился с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Одних только заявлений в поддержку Тель-Авива им недостаточно. Тем не менее в Сиднее 21 октября в протестах участвовали около 15 тысяч сторонников Палестины. Скандировали в том числе лозунг противников существования Израиля — "От реки до моря Палестина будет свободной!" Впрочем, организаторы акции из Palestine Action Group (PAG) все-таки сконцентрировались на гуманитарной катастрофе в секторе Газа и призвали защищать людей, невзирая на их национальность и вероисповедание. Многие австралийцы пришли на демонстрацию всей семьей.В минувшие выходные в центре Рима около тысячи левых радикалов выкрикивали "Израиль — вон-вон, Палестина — мой дом!" В Париже сотни коммунистов и анархистов скандировали "Израиль убийца, Макрон сообщник!", "Дети Газы и дети Палестины — это человечество, которое мы убиваем!" С похожими лозунгами на улицы выходили жители Вены, Копенгагена, Варшавы и других городов.К протестующим присоединилась известная экоактивистка Грета Тунберг. По ее словам, "мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, к справедливости и освобождению палестинцев и всех мирных жителей". За это власти Израиля пообещали исключить все упоминания о ней из школьной программы.Государственный кризисНе менее болезненным палестино-израильский конфликт оказался для Индии. Премьер-министр Нарендра Моди сперва всецело поддержал Тель-Авив и назвал нападение ХАМАС "террористической атакой". Однако в Индии проживают около 200 миллионов мусульман, поддержавших палестинцев. Против них выступили индийские праворадикальные организации и лидеры общественного мнения, которые начали требовать от Нью-Дели присоединиться к еврейскому государству в войне с исламистами, так как Индия, по их мнению, тоже жертва этой "террористической идеологии".В конце концов общественные противоречия выплеснулись в эфир национального телевидения. Эксперт из Израиля Фредерик Ландау обвинил ведущую Шрею Дхундиал в том, что она пришла на ток-шоу в сари цветов флага Палестины. "Как можно вести интервью с евреем, специально одевшись в цвета его заклятого врага?" — негодовал Ландау. Женщина ответила, что сари досталось ей в наследство от бабушки, которая даже не знала о существовании ХАМАС. Несмотря на это, эксперт посоветовал ей больше не появляться в такой одежде перед телекамерами.Риск массовых беспорядков все-таки подтолкнул Нью-Дели к пересмотру внешней политики. В частности, Моди по телефону обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом вопрос гуманитарной помощи. Также индийский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Кроме того, МИД Индии выступил за прямые переговоры между Израилем и Палестиной для долгосрочного урегулирования на основе принципа двух государств.Проблема антисемитизмаДиректор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин считает, что неправильно называть всех протестующих против действий Израиля в секторе Газа "антисемитами". В акциях участвует очень разношерстная публика — от левых радикалов до ультраправых, есть там и мигранты из стран Ближнего Востока. "Многие возмущены попранием элементарного гуманизма. &lt;…&gt; Израиль тоже пытается показывать жертв нападения ХАМАС, но то, что снимают арабские и палестинские медиа — последствия бомбардировок, трупы детей — это ужасно", — говорит эксперт.При этом Наумкин сомневается, что протестующие в странах Запада смогут как-то изменить позицию своих государств. К тому же там проходят акции не только против Израиля, но и в его поддержку. По словам эксперта, если бы Совбез ООН принял резолюцию, предложенную Россией, сейчас бы положение жителей сектора Газа было намного лучше, но США выступили против.Похожего мнения придерживается руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. "Прежде всего нужно понимать, что подавляющее большинство протестующих не поддерживает ХАМАС. Люди переживают из-за тысяч убитых мирных жителей сектора Газа, — поясняет политолог. — Кроме того, проходят акции в поддержку Израиля. В основном в них принимают участие люди, которые несут память о холокосте".Как и Наумкин, Белов не верит, что власти Евросоюза изменят отношение к конфликту. Правда, отмечает он, Израиль переживает только из-за позиции США, а мнение представителей ЕС определяющим не считает.
https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html
https://ria.ru/20231020/izrail-1903903706.html
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в мире, палестина, израиль, индия, нарендра моди, виталий наумкин, владислав белов, politico, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Индия, Нарендра Моди, Виталий Наумкин, Владислав Белов, Politico, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт

В странах Запада тысячи людей требуют остановить удары по Газе

© Кадр видео из соцсетейАкция в поддержку Палестины в Париже
Акция в поддержку Палестины в Париже
© Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Михаил Катков. На Западе стараются поставить знак равенства между террористами, палестинцами и антисемитами. Но даже в ЕС многие с этим не согласны. Как палестино-израильский конфликт расколол людей за пределами небольшого региона на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.

Запад против геноцида

В акциях в поддержку Палестины принимают участие самые разные социальные и политические группы — от левых и защитников национальных меньшинств до ультраправых. Как пишет Politico, улицы Берлина превратились в еще один фронт между Израилем и ХАМАС. В районе, например, Нойкёльн постоянно проходят антиизраильские демонстрации. Некоторые магазины закрылись в знак солидарности с палестинцами.
© РИА новостиБеспорядки во время акции протеста в Париже
Беспорядки во время акции протеста в Париже
© РИА новости
Беспорядки во время акции протеста в Париже
Издание отмечает, что для Германии палестино-израильский конфликт — острая тема еще и из-за прошлого. С одной стороны, немцы должны защищать евреев, помня об ужасах собственного фашистского режима, с другой — многие политики давно призывают преодолеть "культ вины". К тому же в стране большое количество мигрантов из Турции и с Ближнего Востока, не обремененных гитлеровским наследием.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что ХАМАС — террористы, а не борцы за независимость, поэтому он всецело на стороне Израиля. Несмотря на это, 21 октября в Лондоне свыше 100 тысяч человек вышли на улицу в поддержку Палестины. Главное их требование — немедленное прекращение бомбардировок сектора Газа. В частности, протестующие были возмущены убийством сотен детей (свыше 2,3 тысячи, по данным ЮНИСЕФ). Многие несли баннеры с призывами "Остановите геноцид", "Санкции против Израиля", "Израиль — террористическое государство", "Удары по детям — не самооборона". При этом призывали к отставке британского правительства из-за неправильной, по их мнению, политики в отношении Тель-Авива.
© Фото : Rishi Sunak/XПремьер Британии Риши Сунак прибыл в Израиль
Премьер Британии Риши Сунак прибыл в Израиль - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Rishi Sunak/X
Премьер Британии Риши Сунак прибыл в Израиль
В Австралии парламентская оппозиция негодует из-за того, что премьер-министр Энтони Албаниз до сих пор не встретился с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Одних только заявлений в поддержку Тель-Авива им недостаточно. Тем не менее в Сиднее 21 октября в протестах участвовали около 15 тысяч сторонников Палестины. Скандировали в том числе лозунг противников существования Израиля — "От реки до моря Палестина будет свободной!" Впрочем, организаторы акции из Palestine Action Group (PAG) все-таки сконцентрировались на гуманитарной катастрофе в секторе Газа и призвали защищать людей, невзирая на их национальность и вероисповедание. Многие австралийцы пришли на демонстрацию всей семьей.
В минувшие выходные в центре Рима около тысячи левых радикалов выкрикивали "Израиль — вон-вон, Палестина — мой дом!" В Париже сотни коммунистов и анархистов скандировали "Израиль убийца, Макрон сообщник!", "Дети Газы и дети Палестины — это человечество, которое мы убиваем!" С похожими лозунгами на улицы выходили жители Вены, Копенгагена, Варшавы и других городов.
К протестующим присоединилась известная экоактивистка Грета Тунберг. По ее словам, "мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, к справедливости и освобождению палестинцев и всех мирных жителей". За это власти Израиля пообещали исключить все упоминания о ней из школьной программы.
Последствия израильского авиаудара в городе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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Государственный кризис

Не менее болезненным палестино-израильский конфликт оказался для Индии. Премьер-министр Нарендра Моди сперва всецело поддержал Тель-Авив и назвал нападение ХАМАС "террористической атакой". Однако в Индии проживают около 200 миллионов мусульман, поддержавших палестинцев. Против них выступили индийские праворадикальные организации и лидеры общественного мнения, которые начали требовать от Нью-Дели присоединиться к еврейскому государству в войне с исламистами, так как Индия, по их мнению, тоже жертва этой "террористической идеологии".
В конце концов общественные противоречия выплеснулись в эфир национального телевидения. Эксперт из Израиля Фредерик Ландау обвинил ведущую Шрею Дхундиал в том, что она пришла на ток-шоу в сари цветов флага Палестины. "Как можно вести интервью с евреем, специально одевшись в цвета его заклятого врага?" — негодовал Ландау. Женщина ответила, что сари досталось ей в наследство от бабушки, которая даже не знала о существовании ХАМАС. Несмотря на это, эксперт посоветовал ей больше не появляться в такой одежде перед телекамерами.
© AP Photo / Evelyn HocksteinПремьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден на саммите G20 в Нью-Дели
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден на саммите G20 в Нью-Дели
Риск массовых беспорядков все-таки подтолкнул Нью-Дели к пересмотру внешней политики. В частности, Моди по телефону обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом вопрос гуманитарной помощи. Также индийский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Кроме того, МИД Индии выступил за прямые переговоры между Израилем и Палестиной для долгосрочного урегулирования на основе принципа двух государств.

Проблема антисемитизма

Директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин считает, что неправильно называть всех протестующих против действий Израиля в секторе Газа "антисемитами". В акциях участвует очень разношерстная публика — от левых радикалов до ультраправых, есть там и мигранты из стран Ближнего Востока. "Многие возмущены попранием элементарного гуманизма. <…> Израиль тоже пытается показывать жертв нападения ХАМАС, но то, что снимают арабские и палестинские медиа — последствия бомбардировок, трупы детей — это ужасно", — говорит эксперт.
© AP Photo / Abed KhaledРаненый житель сектора Газа в больнице "Аль-Шифа"
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Раненый житель сектора Газа в больнице "Аль-Шифа"
При этом Наумкин сомневается, что протестующие в странах Запада смогут как-то изменить позицию своих государств. К тому же там проходят акции не только против Израиля, но и в его поддержку. По словам эксперта, если бы Совбез ООН принял резолюцию, предложенную Россией, сейчас бы положение жителей сектора Газа было намного лучше, но США выступили против.
Похожего мнения придерживается руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. "Прежде всего нужно понимать, что подавляющее большинство протестующих не поддерживает ХАМАС. Люди переживают из-за тысяч убитых мирных жителей сектора Газа, — поясняет политолог. — Кроме того, проходят акции в поддержку Израиля. В основном в них принимают участие люди, которые несут память о холокосте".
Как и Наумкин, Белов не верит, что власти Евросоюза изменят отношение к конфликту. Правда, отмечает он, Израиль переживает только из-за позиции США, а мнение представителей ЕС определяющим не считает.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Союзники Киева в панике. Израиль нанес непоправимый удар по Украине
20 октября, 08:00
 
В миреПалестинаИзраильИндияНарендра МодиВиталий НаумкинВладислав БеловPoliticoЕвросоюзХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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