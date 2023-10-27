https://ria.ru/20231027/ispaniya-1905617012.html

В Испании автомобиль наехал на велосипедистов

В Испании автомобиль наехал на велосипедистов - РИА Новости, 27.10.2023

В Испании автомобиль наехал на велосипедистов

Мужчина въехал на автомобиле в группу велосипедистов, устроивших пробег в поддержку Палестины в центре Мадрида, пять человек получили травмы, сообщает испанская РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:25

2023-10-27T13:25

2023-10-27T13:29

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мужчина въехал на автомобиле в группу велосипедистов, устроивших пробег в поддержку Палестины в центре Мадрида, пять человек получили травмы, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на представителя экстренной службы города. Происшествие случилось в четверг поздно вечером. "В четверг мужчина въехал на автомобиле в группу велосипедистов, которые участвовали в марше в поддержку Палестины... водитель нанес легкие ранения пяти участникам протеста, один из которых был доставлен в больницу", - передает газета слова представителя экстренной службы. Как сообщается, после случившегося мужчина сразу же скрылся с места происшествия. Однако через час он сам пришел в полицию и признался в содеянном, при этом он написал заявление на участников акции, утверждая, что ранее они сами на него напали, а он пытался быстрее покинуть место. Полиция подтвердила, что мужчина ранее не был судим и на момент происшествия не находился в состоянии опьянения. Как отмечается, водитель не был задержан, однако в его отношении ведется расследование по статье "опасное вождение", наказание за которое предусматривает от шести месяцев до двух лет заключения и лишение водительских прав на срок от одного до шести лет, пишет Pais. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, палестина, израиль, владимир путин, хамас, оон, россия