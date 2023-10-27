https://ria.ru/20231027/isk-1905548933.html
Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб
Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб - РИА Новости, 27.10.2023
Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб
Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к Киеву иск за нанесенный ущерб, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T08:56
2023-10-27T08:56
2023-10-27T08:56
херсонская область
украина
киев
владимир константинов
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к Киеву иск за нанесенный ущерб, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал новые российские регионы оценить и предъявить Украине в судебном порядке нанесенный им ущерб. "Безусловно, мы готовы поддержать наших соседей в этом вопросе. Хотя на данном этапе от исков вряд ли будет практическая польза, они помогут задокументировать ущерб, нанесённый киевским режимом. Это пригодится в будущем", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос, готова ли область последовать призыву Константинова и подготовить иски к Украине за весь нанесенный ущерб региону. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Ранее арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Как заявил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Кроме того, по его словам, параллельно идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.
https://ria.ru/20230721/uscherb-1885471513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , украина, киев, владимир константинов, владимир сальдо
Херсонская область , Украина, Киев, Владимир Константинов, Владимир Сальдо
Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб
Херсонская область по примеру Крыма предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к Киеву иск за нанесенный ущерб, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов
призвал новые российские регионы оценить и предъявить Украине
в судебном порядке нанесенный им ущерб.
В Крыму хотят включить в иск к Украине ущерб от разрушения Каховской ГЭС
"Безусловно, мы готовы поддержать наших соседей в этом вопросе. Хотя на данном этапе от исков вряд ли будет практическая польза, они помогут задокументировать ущерб, нанесённый киевским режимом. Это пригодится в будущем", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос, готова ли область последовать призыву Константинова и подготовить иски к Украине за весь нанесенный ущерб региону.
Херсонская область стала субъектом РФ
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра
, включая Херсон
, остается под Украиной.
Ранее арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Как заявил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Кроме того, по его словам, параллельно идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.
В Крыму зарегистрировали иск к Киеву об ущербе из-за водной блокады