https://ria.ru/20231027/isk-1905548933.html

Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб

Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб - РИА Новости, 27.10.2023

Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб

Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к Киеву иск за нанесенный ущерб, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T08:56

2023-10-27T08:56

2023-10-27T08:56

херсонская область

украина

киев

владимир константинов

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к Киеву иск за нанесенный ущерб, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал новые российские регионы оценить и предъявить Украине в судебном порядке нанесенный им ущерб. "Безусловно, мы готовы поддержать наших соседей в этом вопросе. Хотя на данном этапе от исков вряд ли будет практическая польза, они помогут задокументировать ущерб, нанесённый киевским режимом. Это пригодится в будущем", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос, готова ли область последовать призыву Константинова и подготовить иски к Украине за весь нанесенный ущерб региону. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Ранее арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Как заявил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Кроме того, по его словам, параллельно идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.

https://ria.ru/20230721/uscherb-1885471513.html

https://ria.ru/20230703/sud-1881914697.html

херсонская область

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , украина, киев, владимир константинов, владимир сальдо