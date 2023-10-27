https://ria.ru/20231027/iran-1905531522.html

Иран пригрозил США "беспощадным пламенем" при продолжении атак на Газу

Иран пригрозил США "беспощадным пламенем" при продолжении атак на Газу - РИА Новости, 27.10.2023

Иран пригрозил США "беспощадным пламенем" при продолжении атак на Газу

Если массовые убийства в секторе Газа не прекратятся, пламя конфликта не пощадит никого, заявил на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН глава МИД Ирана РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T01:41

2023-10-27T01:41

2023-10-27T01:42

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Если массовые убийства в секторе Газа не прекратятся, пламя конфликта не пощадит никого, заявил на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, обращаясь к государственным деятелям США."Сегодня в Нью-Йорке, в ООН, я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространение войны в регионе. Но я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережется от этого пламени", — сказал он.Абдоллахиан напомнил, что Иран также входит в регион Западной Азии "и нет никаких оговорок, когда речь заходит о безопасности дома". Он призвал немедленно прекратить убийства мирных людей и насильственное перемещение палестинцев.Непосредственное участие СШААбдоллахиан также заявил, что Соединенные Штаты являются непосредственным участником палестино-израильском конфликта, оказывая финансовую и военную поддержку Тель-Авиву.Иранский дипломат призвал проголосовать "за мир и безопасность в Палестине, а не против женщин и детей", которые подвергаются атакам со стороны Израиля. "США должны перестать поддерживать геноцид в Газе и Палестине", - подчеркнул он."Не атакуйте Израиль"Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на заседании Совбеза ООН, что США не хотят войны с Ираном, но ответят в случае атаки на своих представителей.Блинкен также призвал СБ ООН донести до Ирана и его сторонников призыв не открывать второй фронт против Израиля. "Если вы, как и Соединенные Штаты, не хотите расширения конфликта, то всеми способами... донести идею о том, что в данном конфликте нельзя открывать второй фронт против Израиля", - сказал госсекретарь США."Не атакуйте Израиль!" - добавил он.Обострение ситуации на Ближнем ВостокеНовый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило семь тысяч, свыше 18 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231026/udar-1905504928.html

https://ria.ru/20231026/iran-1905392973.html

https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905225819.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, израиль, иран, сша, хосейн амир абдоллахиан, энтони блинкен, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году