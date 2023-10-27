https://ria.ru/20231027/ipoteka-1905670605.html
Правительство выделит допсредства на ипотечные платежи многодетным
Правительство выделит допсредства на ипотечные платежи многодетным - РИА Новости, 27.10.2023
Правительство выделит допсредства на ипотечные платежи многодетным
Правительство РФ дополнительно выделит более 17 миллиардов рублей на компенсацию многодетным семьям ипотечных платежей, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:57
2023-10-27T15:57
2023-10-27T16:38
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит более 17 миллиардов рублей на компенсацию многодетным семьям ипотечных платежей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу."В текущем году мы уже направили на эти цели порядка 76 миллиардов рублей, сегодня дополнительно выделим свыше 17 миллиардов, что поможет поддержать еще около 38 тысяч семей", - сказал он.Программа компенсации ипотечных платежей распространяется на семьи, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года.Семьи могут претендовать на получение до 450 тысяч рублей, которые можно будет использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.
https://realty.ria.ru/20231027/ipoteka-1905673343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство выделит допсредства на ипотечные платежи многодетным
На компенсацию ипотечных платежей многодетных выделят 17 миллиардов рублей
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит более 17 миллиардов рублей на компенсацию многодетным семьям ипотечных платежей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.
"В текущем году мы уже направили на эти цели порядка 76 миллиардов рублей, сегодня дополнительно выделим свыше 17 миллиардов, что поможет поддержать еще около 38 тысяч семей", - сказал он.
Программа компенсации ипотечных платежей распространяется на семьи, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года.
Семьи могут претендовать на получение до 450 тысяч рублей, которые можно будет использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.
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