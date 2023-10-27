https://ria.ru/20231027/ipoteka-1905670605.html

Правительство выделит допсредства на ипотечные платежи многодетным

Правительство выделит допсредства на ипотечные платежи многодетным - РИА Новости, 27.10.2023

Правительство выделит допсредства на ипотечные платежи многодетным

Правительство РФ дополнительно выделит более 17 миллиардов рублей на компенсацию многодетным семьям ипотечных платежей, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:57

2023-10-27T15:57

2023-10-27T16:38

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит более 17 миллиардов рублей на компенсацию многодетным семьям ипотечных платежей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу."В текущем году мы уже направили на эти цели порядка 76 миллиардов рублей, сегодня дополнительно выделим свыше 17 миллиардов, что поможет поддержать еще около 38 тысяч семей", - сказал он.Программа компенсации ипотечных платежей распространяется на семьи, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года.Семьи могут претендовать на получение до 450 тысяч рублей, которые можно будет использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.

https://realty.ria.ru/20231027/ipoteka-1905673343.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин