https://ria.ru/20231027/ii-1905730650.html

Минздрав может начать использовать ИИ при аккредитации медиков

Минздрав может начать использовать ИИ при аккредитации медиков - РИА Новости, 27.10.2023

Минздрав может начать использовать ИИ при аккредитации медиков

Минздрав России может начать использовать искусственный интеллект при подготовке заданий для аккредитации медиков, сейчас идут исследования в данной области,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T20:31

2023-10-27T20:31

2023-10-27T20:31

наука

общество

россия

татьяна семенова

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

искусственный интеллект

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минздрав России может начать использовать искусственный интеллект при подготовке заданий для аккредитации медиков, сейчас идут исследования в данной области, заявила РИА Новости заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нейросеть ииМед успешно прошла тест, созданный для оценки готовности специалистов здравоохранения к их профессиональной деятельности в рамках процедуры аккредитации. "Минздравом России проводится оценка возможностей методов искусственного интеллекта в создании (генерации) новых тестовых заданий и ситуационных кейсов для аккредитации в соответствии со спецификацией оценочного средства (специальность, дисциплина, нозология, трудовые функции). Такие исследовательские работы сейчас активно ведутся и предварительные результаты уже получены",- сказала Семенова.Она пояснила, что создание качественного оценочного инструментария для аккредитации - очень трудоемкий процесс, он включает его разработку, обязательную экспертизу качества, привлечение большого количества профессионалов из числа профессорско-преподавательского состава медицинских вузов, научных организаций и представителей медицинской общественности. По словам Семеновой, такой инструментарий создан, однако банки оценочных средств нуждаются в постоянной актуализации, особенно в контексте того, что регулярно обновляются клинические рекомендации, меняется нормативно-правовая база, обновляется оборудование.

https://ria.ru/20231019/lekarstva-1903832496.html

https://ria.ru/20230914/rak-1896184861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, татьяна семенова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), искусственный интеллект