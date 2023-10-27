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Минздрав может начать использовать ИИ при аккредитации медиков - РИА Новости, 27.10.2023
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Наука
 
20:31 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/ii-1905730650.html
Минздрав может начать использовать ИИ при аккредитации медиков
Минздрав может начать использовать ИИ при аккредитации медиков - РИА Новости, 27.10.2023
Минздрав может начать использовать ИИ при аккредитации медиков
Минздрав России может начать использовать искусственный интеллект при подготовке заданий для аккредитации медиков, сейчас идут исследования в данной области,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T20:31
2023-10-27T20:31
наука
общество
россия
татьяна семенова
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
искусственный интеллект
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минздрав России может начать использовать искусственный интеллект при подготовке заданий для аккредитации медиков, сейчас идут исследования в данной области, заявила РИА Новости заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нейросеть ииМед успешно прошла тест, созданный для оценки готовности специалистов здравоохранения к их профессиональной деятельности в рамках процедуры аккредитации. &quot;Минздравом России проводится оценка возможностей методов искусственного интеллекта в создании (генерации) новых тестовых заданий и ситуационных кейсов для аккредитации в соответствии со спецификацией оценочного средства (специальность, дисциплина, нозология, трудовые функции). Такие исследовательские работы сейчас активно ведутся и предварительные результаты уже получены&quot;,- сказала Семенова.Она пояснила, что создание качественного оценочного инструментария для аккредитации - очень трудоемкий процесс, он включает его разработку, обязательную экспертизу качества, привлечение большого количества профессионалов из числа профессорско-преподавательского состава медицинских вузов, научных организаций и представителей медицинской общественности. По словам Семеновой, такой инструментарий создан, однако банки оценочных средств нуждаются в постоянной актуализации, особенно в контексте того, что регулярно обновляются клинические рекомендации, меняется нормативно-правовая база, обновляется оборудование.
https://ria.ru/20231019/lekarstva-1903832496.html
https://ria.ru/20230914/rak-1896184861.html
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общество, россия, татьяна семенова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), искусственный интеллект
Наука, Общество, Россия, Татьяна Семенова, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Искусственный интеллект
Минздрав может начать использовать ИИ при аккредитации медиков

Минздрав хочет использовать ИИ при подготовке заданий для аккредитации медиков

© iStock.com / agsandrewИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© iStock.com / agsandrew
Информационные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минздрав России может начать использовать искусственный интеллект при подготовке заданий для аккредитации медиков, сейчас идут исследования в данной области, заявила РИА Новости заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нейросеть ииМед успешно прошла тест, созданный для оценки готовности специалистов здравоохранения к их профессиональной деятельности в рамках процедуры аккредитации.
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"Минздравом России проводится оценка возможностей методов искусственного интеллекта в создании (генерации) новых тестовых заданий и ситуационных кейсов для аккредитации в соответствии со спецификацией оценочного средства (специальность, дисциплина, нозология, трудовые функции). Такие исследовательские работы сейчас активно ведутся и предварительные результаты уже получены",- сказала Семенова.

Она пояснила, что создание качественного оценочного инструментария для аккредитации - очень трудоемкий процесс, он включает его разработку, обязательную экспертизу качества, привлечение большого количества профессионалов из числа профессорско-преподавательского состава медицинских вузов, научных организаций и представителей медицинской общественности.
По словам Семеновой, такой инструментарий создан, однако банки оценочных средств нуждаются в постоянной актуализации, особенно в контексте того, что регулярно обновляются клинические рекомендации, меняется нормативно-правовая база, обновляется оборудование.
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