https://ria.ru/20231027/igry-1905585193.html

В России поддержали идею разработки аналога игры Sims

В России поддержали идею разработки аналога игры Sims - РИА Новости, 27.10.2023

В России поддержали идею разработки аналога игры Sims

Минцифры, Минтруд и Росмолодежь поддержали идею разработки российского аналога компьютерной игры Sims, следует из ответа ведомств на соответствующее депутатское РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:36

2023-10-27T11:36

2023-10-27T11:46

общество

технологии

россия

яна лантратова

ярослав нилов

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

госдума рф

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минцифры, Минтруд и Росмолодежь поддержали идею разработки российского аналога компьютерной игры Sims, следует из ответа ведомств на соответствующее депутатское обращение. Ранее в сентябре депутаты Госдумы Яна Лантратова, Нина Останина, Ярослав Нилов и Екатерина Стенякина направили обращение в правительство РФ с просьбой разработать российскую версию игры симулятора жизни наподобие Sims с традиционными для России ценностями. "Минтруд России полагает возможным поддержать идею о разработке видеоигры в жанре "симулятор жизни". Росмолодежь также поддерживает указанную идею… С учетом изложенного Минцифры России полагает целесообразным вернуться к обсуждению вопроса по созданию отечественной видеоигры в жанре "симулятор жизни" на заседании ЦКР (центра компетенции разработки - прим. ред.)"Игровые сервисы" при поступлении дополнительных материалов по игровому проекту, подготовленных инициативной группой российских разработчиков видеоигр, а также по возможным мерам поддержки указанного проекта", - говорится в ответе Минцифры. В нем также сообщается, что идея по разработке видеоигры "симулятор жизни" была рассмотрена на заседании ЦКР "Игровые сервисы" и предварительно поддержана, однако было отмечено, что на текущий момент не имеется отечественных проектов, соответствующих качеству и уровню проработки проекта TheSims 4. В депутатском запросе отмечалось, отечественная версия игры может включать в себя построение здоровых семейных отношений, основы российского законодательства, знакомство с различными профессиями, основы финансовой грамотности, базовые нормы поведения в российском обществе и навыки критического мышления. Авторы также указывали на то, что игра The Sims очень популярна, но в ней пропагандируется нетрадиционные для России ценности, игра имеет возрастное ограничение с 18 лет, но в нее активно играют дети.

https://ria.ru/20231026/igry-1905403271.html

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общество, технологии, россия, яна лантратова, ярослав нилов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), госдума рф