https://ria.ru/20231027/gubanov-1905670488.html
Мосгорсуд приговорил ученого Губанова к 12 годам за госизмену
Мосгорсуд приговорил ученого Губанова к 12 годам за госизмену - РИА Новости, 27.10.2023
Мосгорсуд приговорил ученого Губанова к 12 годам за госизмену
Мосгорсуд приговорил ученого Анатолия Губанова к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:57
2023-10-27T15:57
2023-10-27T15:57
анатолий губанов
московский городской суд
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил ученого Анатолия Губанова к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде. Подробности дела не раскрываются из-за грифа "совершенно секретно". Арестовали его в декабре 2020 года. Губанов - кандидат технических наук, работал в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского и Московском физико-техническом институте (МФТИ). Занимался изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, написал по этим темам свыше ста научных работ на русском и английском языках, следовало из информации на сайте научной электронной библиотеки elibrary.
https://ria.ru/20230626/gosizmena-1880484002.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий губанов, московский городской суд, происшествия, москва
Анатолий Губанов, Московский городской суд, Происшествия, Москва
Мосгорсуд приговорил ученого Губанова к 12 годам за госизмену
Мосгорсуд приговорил экс-преподавателя МФТИ Губанова к 12 годам за госизмену