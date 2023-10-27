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Мосгорсуд приговорил ученого Губанова к 12 годам за госизмену - РИА Новости, 27.10.2023
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15:57 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/gubanov-1905670488.html
Мосгорсуд приговорил ученого Губанова к 12 годам за госизмену
Мосгорсуд приговорил ученого Губанова к 12 годам за госизмену - РИА Новости, 27.10.2023
Мосгорсуд приговорил ученого Губанова к 12 годам за госизмену
Мосгорсуд приговорил ученого Анатолия Губанова к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:57
2023-10-27T15:57
анатолий губанов
московский городской суд
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил ученого Анатолия Губанова к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде. Подробности дела не раскрываются из-за грифа "совершенно секретно". Арестовали его в декабре 2020 года. Губанов - кандидат технических наук, работал в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского и Московском физико-техническом институте (МФТИ). Занимался изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, написал по этим темам свыше ста научных работ на русском и английском языках, следовало из информации на сайте научной электронной библиотеки elibrary.
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анатолий губанов, московский городской суд, происшествия, москва
Анатолий Губанов, Московский городской суд, Происшествия, Москва
Мосгорсуд приговорил ученого Губанова к 12 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил экс-преподавателя МФТИ Губанова к 12 годам за госизмену

© Фото : ЦАГИ Ученый Анатолий Губанов
 Ученый Анатолий Губанов - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : ЦАГИ
Ученый Анатолий Губанов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил ученого Анатолия Губанова к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде. Подробности дела не раскрываются из-за грифа "совершенно секретно". Арестовали его в декабре 2020 года.
Губанов - кандидат технических наук, работал в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского и Московском физико-техническом институте (МФТИ). Занимался изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, написал по этим темам свыше ста научных работ на русском и английском языках, следовало из информации на сайте научной электронной библиотеки elibrary.
Валерий Голубкин во время заседания Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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26 июня, 15:14
 
Анатолий ГубановМосковский городской судПроисшествияМосква
 
 
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