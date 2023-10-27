https://ria.ru/20231027/gubanov-1905670488.html

Мосгорсуд приговорил ученого Губанова к 12 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил ученого Губанова к 12 годам за госизмену - РИА Новости, 27.10.2023

Мосгорсуд приговорил ученого Губанова к 12 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил ученого Анатолия Губанова к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:57

2023-10-27T15:57

2023-10-27T15:57

анатолий губанов

московский городской суд

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил ученого Анатолия Губанова к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде. Подробности дела не раскрываются из-за грифа "совершенно секретно". Арестовали его в декабре 2020 года. Губанов - кандидат технических наук, работал в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского и Московском физико-техническом институте (МФТИ). Занимался изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, написал по этим темам свыше ста научных работ на русском и английском языках, следовало из информации на сайте научной электронной библиотеки elibrary.

https://ria.ru/20230626/gosizmena-1880484002.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анатолий губанов, московский городской суд, происшествия, москва