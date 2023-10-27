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Премьер Грузии предложил посредничество Армении и Азербайджану - РИА Новости, 27.10.2023
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11:04 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/gruziya-1905576439.html
Премьер Грузии предложил посредничество Армении и Азербайджану
Премьер Грузии предложил посредничество Армении и Азербайджану - РИА Новости, 27.10.2023
Премьер Грузии предложил посредничество Армении и Азербайджану
Грузия как беспристрастный и нейтральный посредник готова к посредничеству между Азербайджаном и Арменией, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:04
2023-10-27T11:04
в мире
азербайджан
армения
грузия
ираклий гарибашвили
никол пашинян
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 27 окт – РИА Новости. Грузия как беспристрастный и нейтральный посредник готова к посредничеству между Азербайджаном и Арменией, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили. "Грузия как беспристрастный и нейтральный посредник готова к посредничеству между Азербайджаном и Арменией. Правительство Грузии готово содействовать установлению долгосрочного мира в регионе", - сказал грузинский премьер, выступая на церемонии закладки фундамента Тбилисского государственного азербайджанского драмтеатра имени Гейдара Алиева. По данным азербайджанского информационного агентства АПА, общая площадь театра превысит 2,5 тысячи квадратных метров. Новое здание будет возведено за счет реставрации исторического здания и расширения площади. Театр рассчитан на 256 зрителей. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая армянский премьер Никол Пашинян в очередной раз заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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азербайджан
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в мире, азербайджан, армения, грузия, ираклий гарибашвили, никол пашинян, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Грузия, Ираклий Гарибашвили, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
Премьер Грузии предложил посредничество Армении и Азербайджану

Гарибашвили: Грузия готова помочь установить мир между Арменией и Азербайджаном

© AP Photo / Shakh AivazovПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Shakh Aivazov
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
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БАКУ, 27 окт – РИА Новости. Грузия как беспристрастный и нейтральный посредник готова к посредничеству между Азербайджаном и Арменией, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.
"Грузия как беспристрастный и нейтральный посредник готова к посредничеству между Азербайджаном и Арменией. Правительство Грузии готово содействовать установлению долгосрочного мира в регионе", - сказал грузинский премьер, выступая на церемонии закладки фундамента Тбилисского государственного азербайджанского драмтеатра имени Гейдара Алиева.
По данным азербайджанского информационного агентства АПА, общая площадь театра превысит 2,5 тысячи квадратных метров. Новое здание будет возведено за счет реставрации исторического здания и расширения площади. Театр рассчитан на 256 зрителей.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая армянский премьер Никол Пашинян в очередной раз заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В миреАзербайджанАрменияГрузияИраклий ГарибашвилиНикол ПашинянИльхам АлиевСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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