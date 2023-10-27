https://ria.ru/20231027/gruziya-1905576439.html

Премьер Грузии предложил посредничество Армении и Азербайджану

Премьер Грузии предложил посредничество Армении и Азербайджану - РИА Новости, 27.10.2023

Премьер Грузии предложил посредничество Армении и Азербайджану

Грузия как беспристрастный и нейтральный посредник готова к посредничеству между Азербайджаном и Арменией, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:04

2023-10-27T11:04

2023-10-27T11:04

в мире

азербайджан

армения

грузия

ираклий гарибашвили

никол пашинян

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 27 окт – РИА Новости. Грузия как беспристрастный и нейтральный посредник готова к посредничеству между Азербайджаном и Арменией, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили. "Грузия как беспристрастный и нейтральный посредник готова к посредничеству между Азербайджаном и Арменией. Правительство Грузии готово содействовать установлению долгосрочного мира в регионе", - сказал грузинский премьер, выступая на церемонии закладки фундамента Тбилисского государственного азербайджанского драмтеатра имени Гейдара Алиева. По данным азербайджанского информационного агентства АПА, общая площадь театра превысит 2,5 тысячи квадратных метров. Новое здание будет возведено за счет реставрации исторического здания и расширения площади. Театр рассчитан на 256 зрителей. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая армянский премьер Никол Пашинян в очередной раз заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

армения

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, грузия, ираклий гарибашвили, никол пашинян, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе