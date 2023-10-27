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Госдеп порекомендовал американцам немедленно покинуть Ливан - РИА Новости, 27.10.2023
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23:56 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/gosdep-1905753605.html
Госдеп порекомендовал американцам немедленно покинуть Ливан
Госдеп порекомендовал американцам немедленно покинуть Ливан - РИА Новости, 27.10.2023
Госдеп порекомендовал американцам немедленно покинуть Ливан
Госдеп США рекомендует американским гражданам немедленно покинуть Ливан на фоне непредсказуемой ситуации с безопасностью, говорится в опубликованном заявлении... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T23:56
2023-10-27T23:56
в мире
ливан
сша
государственный департамент сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Госдеп США рекомендует американским гражданам немедленно покинуть Ливан на фоне непредсказуемой ситуации с безопасностью, говорится в опубликованном заявлении ведомства. "Государственный департамент рекомендует гражданам США в Ливане сейчас же уехать, пока коммерческие полеты остаются в наличии, из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью", -сказано в заявлении. В госдепе рекомендовали американцам, находящимся в стране, иметь план на случай кризисных ситуаций, при котором они не будут "полагаться на помощь правительства США".
https://ria.ru/20231027/prizyv-1905751281.html
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в мире, ливан, сша, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, США, Государственный департамент США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Госдеп порекомендовал американцам немедленно покинуть Ливан

Госдеп порекомендовал американцам покинуть Ливан из-за угрозы безопасности

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Госдеп США рекомендует американским гражданам немедленно покинуть Ливан на фоне непредсказуемой ситуации с безопасностью, говорится в опубликованном заявлении ведомства.
«
"Государственный департамент рекомендует гражданам США в Ливане сейчас же уехать, пока коммерческие полеты остаются в наличии, из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью", -сказано в заявлении.
В госдепе рекомендовали американцам, находящимся в стране, иметь план на случай кризисных ситуаций, при котором они не будут "полагаться на помощь правительства США".
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