https://ria.ru/20231027/gosdep-1905753605.html

Госдеп порекомендовал американцам немедленно покинуть Ливан

Госдеп порекомендовал американцам немедленно покинуть Ливан - РИА Новости, 27.10.2023

Госдеп порекомендовал американцам немедленно покинуть Ливан

Госдеп США рекомендует американским гражданам немедленно покинуть Ливан на фоне непредсказуемой ситуации с безопасностью, говорится в опубликованном заявлении... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T23:56

2023-10-27T23:56

2023-10-27T23:56

в мире

ливан

сша

государственный департамент сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Госдеп США рекомендует американским гражданам немедленно покинуть Ливан на фоне непредсказуемой ситуации с безопасностью, говорится в опубликованном заявлении ведомства. "Государственный департамент рекомендует гражданам США в Ливане сейчас же уехать, пока коммерческие полеты остаются в наличии, из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью", -сказано в заявлении. В госдепе рекомендовали американцам, находящимся в стране, иметь план на случай кризисных ситуаций, при котором они не будут "полагаться на помощь правительства США".

https://ria.ru/20231027/prizyv-1905751281.html

ливан

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в мире, ливан, сша, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году