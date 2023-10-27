https://ria.ru/20231027/gaz-1905614685.html

Во Франции признали частичную зависимость от российского газа

Во Франции признали частичную зависимость от российского газа - РИА Новости, 27.10.2023

Во Франции признали частичную зависимость от российского газа

Франция остается частично зависимой от российского газа и продолжает импортировать его в небольших количествах, заявила министр энергетических преобразований... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:11

2023-10-27T13:11

2023-10-27T14:59

экономика

россия

франция

украина

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804086939_0:30:3279:1874_1920x0_80_0_0_b1408185f039c65188b1c0b9fdb29f5a.jpg

ПАРИЖ, 27 окт — РИА Новости. Франция остается частично зависимой от российского газа и продолжает импортировать его в небольших количествах, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше в эфире радиостанции RMC."Франция продолжает приносить (в страну. — Прим. ред.) небольшие объемы российского газа. Стоит отметить, это примерно десять процентов", — сказала она.Министр указала, что продажа российского газа "не подверглась бойкоту", а ЕС ввел такие санкции, которые якобы сказываются только на Москве, а не на Европе. При этом Панье-Рюнаше отметила, что Париж смог успешно снизить зависимость от российского голубого топлива с начала конфликта на Украине, поскольку тогда Франция покупала у Москвы 40% потребляемого газа.Ранее глава компании-оператора газовых сетей Франции GRTgaz Тьерри Труве заявил, что страна лучше, чем год назад, подготовлена к предстоящей зиме. Но, чтобы избежать нехватки газа, необходимы стабильные поставки СПГ и снижение энергопотребления. В прошлом году на фоне резкого сокращения поставок газа из России Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Во Франции операторы предупреждали о рисках перебоев с поставками электроэнергии зимой, и правительство ввело план по сокращению потребления энергии на десять процентов. Гражданам в том числе настоятельно рекомендовали не обогревать помещения выше 19 градусов.Ранее издание Monde сообщало, что ЕС в январе — июле закупил на 40 процентов больше СПГ у Москвы, чем до конфликта на Украине. Франция — один из главных потребителей российского СПГ. По данным Минэнерго страны, которые приводит Monde, в 2022 году на нее пришлось 37% от общего европейского импорта российского сжиженного голубого топлива.В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В России указывали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20231011/gaz-1902055236.html

https://ria.ru/20231006/gaz-1900837446.html

https://ria.ru/20231007/gaz-1901100594.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, франция, украина, евросоюз