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Во Франции признали частичную зависимость от российского газа - РИА Новости, 27.10.2023
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13:11 27.10.2023 (обновлено: 14:59 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/gaz-1905614685.html
Во Франции признали частичную зависимость от российского газа
Во Франции признали частичную зависимость от российского газа - РИА Новости, 27.10.2023
Во Франции признали частичную зависимость от российского газа
Франция остается частично зависимой от российского газа и продолжает импортировать его в небольших количествах, заявила министр энергетических преобразований... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:11
2023-10-27T14:59
экономика
россия
франция
украина
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ПАРИЖ, 27 окт — РИА Новости. Франция остается частично зависимой от российского газа и продолжает импортировать его в небольших количествах, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше в эфире радиостанции RMC.&quot;Франция продолжает приносить (в страну. — Прим. ред.) небольшие объемы российского газа. Стоит отметить, это примерно десять процентов&quot;, — сказала она.Министр указала, что продажа российского газа "не подверглась бойкоту", а ЕС ввел такие санкции, которые якобы сказываются только на Москве, а не на Европе. При этом Панье-Рюнаше отметила, что Париж смог успешно снизить зависимость от российского голубого топлива с начала конфликта на Украине, поскольку тогда Франция покупала у Москвы 40% потребляемого газа.Ранее глава компании-оператора газовых сетей Франции GRTgaz Тьерри Труве заявил, что страна лучше, чем год назад, подготовлена к предстоящей зиме. Но, чтобы избежать нехватки газа, необходимы стабильные поставки СПГ и снижение энергопотребления. В прошлом году на фоне резкого сокращения поставок газа из России Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Во Франции операторы предупреждали о рисках перебоев с поставками электроэнергии зимой, и правительство ввело план по сокращению потребления энергии на десять процентов. Гражданам в том числе настоятельно рекомендовали не обогревать помещения выше 19 градусов.Ранее издание Monde сообщало, что ЕС в январе — июле закупил на 40 процентов больше СПГ у Москвы, чем до конфликта на Украине. Франция — один из главных потребителей российского СПГ. По данным Минэнерго страны, которые приводит Monde, в 2022 году на нее пришлось 37% от общего европейского импорта российского сжиженного голубого топлива.В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В России указывали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20231011/gaz-1902055236.html
https://ria.ru/20231006/gaz-1900837446.html
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экономика, россия, франция, украина, евросоюз
Экономика, Россия, Франция, Украина, Евросоюз
Во Франции признали частичную зависимость от российского газа

Французский министр заявила об импорте около 10% российского газа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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ПАРИЖ, 27 окт — РИА Новости. Франция остается частично зависимой от российского газа и продолжает импортировать его в небольших количествах, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше в эфире радиостанции RMC.
«

"Франция продолжает приносить (в страну. — Прим. ред.) небольшие объемы российского газа. Стоит отметить, это примерно десять процентов", — сказала она.

Министр указала, что продажа российского газа "не подверглась бойкоту", а ЕС ввел такие санкции, которые якобы сказываются только на Москве, а не на Европе.
При этом Панье-Рюнаше отметила, что Париж смог успешно снизить зависимость от российского голубого топлива с начала конфликта на Украине, поскольку тогда Франция покупала у Москвы 40% потребляемого газа.
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В прошлом году на фоне резкого сокращения поставок газа из России Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Во Франции операторы предупреждали о рисках перебоев с поставками электроэнергии зимой, и правительство ввело план по сокращению потребления энергии на десять процентов. Гражданам в том числе настоятельно рекомендовали не обогревать помещения выше 19 градусов.
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Ранее издание Monde сообщало, что ЕС в январе — июле закупил на 40 процентов больше СПГ у Москвы, чем до конфликта на Украине. Франция — один из главных потребителей российского СПГ. По данным Минэнерго страны, которые приводит Monde, в 2022 году на нее пришлось 37% от общего европейского импорта российского сжиженного голубого топлива.
В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В России указывали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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