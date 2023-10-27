Славные победы российского флота
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Государственном историческом музее проходит выставка "Новороссия". Представленные уникальные экспонаты и документы знакомят с историей региона, формирование которого было тесно связано с выходом России к Черному морю и сражениями российского военно-морского флота на южных границах государства. Некоторые из них по праву можно считать великими и повлиявшими не только на ход боевых действий конкретных военных конфликтов, но и на ход истории нашей страны. О том, в каких еще морских битвах русский флот овеял себя славой и какие предметы Исторического музея хранят память о тех далеких славных днях, читайте в проекте "Морская держава".
Гангутское сражение
Гангутское сражение – первая масштабная победа военно-морского флота Российского государства во время Северной войны, которую Петр I вел против Швеции за открытый выход к Балтийскому морю. Произошло оно 27 июля (7 августа) 1714 года у мыса Гангут (сейчас – п-ов Ханко, территория Финляндии) и положило начало переходу стратегической инициативы на Балтике к русскому оружию.
К лету 1714 года юг и центр Финляндии были заняты российскими войсками. Для развития наступления необходимо было высадить 15-тысячный десант для усиления гарнизона порта Або (ныне Турку). Для этой операции был задействован русский гребной флот, насчитывавший 99 галер, скампавей и вспомогательных судов. Однако с востока от мыса Гангут путь ему преградили военно-морские силы шведов – 15 линейных кораблей, 3 фрегата, 2 бомбардирских корабля, а также несколько галер и шхерботов.
Петр I, возглавивший к тому времени командование русским флотом, решил совершить отвлекающий маневр: перебросить часть судов севернее Гангута по суше, через перешеек длиной в 2,5 км. Узнав об этом, шведский адмирал Ваттранг отправил часть своих кораблей встречать русские галеры на севере. Именно разделения шведских сил и добивался Петр. 26 июля стояла безветренная погода, и шведские парусные суда значительно теряли в маневренности в отличие от русских гребных галер. Передовой отряд проплыл около обездвиженных основных сил шведов и направился ко второму шведскому отряду, заблокировав его у острова Лаккиссер. На следующий день начался бой корабельными орудиями, после этого шведские суда были взяты на абордаж. Примечательно, что Петр I лично участвовал в атаке бок о бок со своими моряками.
По окончании боя были захвачены 10 шведских судов, в том числе шведский флагманский корабль "Элефант".
© Государственный исторический музейБутыль с изображением Гангутского сражения
© Государственный исторический музей
Бутыль с изображением Гангутского сражения
Бутыль с изображением морского сражения
Одна из них – это бутылка из зеленого стекла длиной 30 см. Специалисты датируют ее серединой XVIIIвека. В то время такие бутыли называли полуведерными, то есть в нее помещалось столько жидкости, сколько могла уместить половина ведра.
На бутыли присутствует роспись эмалями, которая, скорее всего, была навеяна эпизодом Северной войны, а именно Гангутским сражением. Мастер запечатлел его центральное событие, когда российскими галерами был взят на абордаж шведский флагманский корабль "Элефант".
© Государственный исторический музейЛитография "Czar Petter och Enrenskold"
© Государственный исторический музей
Литография "Czar Petter och Enrenskold"
Литография CzarPetterochEnrenskold
Также Историческому музею принадлежит красивая литография "Царь Петр и Эреншельд", на которой изображено пленение шведского контр-адмирала Нильса Эреншельда Петром Великим во время Гангутского сражения. Примечательно, что создана эта литография была в Швеции во второй половине XIXвека.
Чесменское сражение
Чесменское сражение произошло 24–26 июня (5–7) июля 1770 года в Чесменской бухте между русским и османским военно-морскими флотами и стало одним из самых значимых эпизодов Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Под командованием Алексея Орлова, Григория Спиридова и Джона Эльфинстона русские суда заметили турецкие корабли на рейде Чесменской бухты. Несмотря на превосходящие силы противника, российские флотоводцы завязали бой в Хиосском заливе, по окончании которого турецкий флот снялся с якоря и отступил в Чесменскую бухту под прикрытие береговых орудий.
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Турки оказались зажаты в довольно узком пространстве, из-за чего не смогли эффективно развернуть корабли для ночного боя. Из-за их скученности они становились прекрасной мишенью для русских орудий. После уничтожения нескольких кораблей противника командование приняло решение использовать брандеры – суда, груженные горячим и взрывающимся веществом. Один из них, взорвавшись, сжег большинство турецких кораблей.
Потери в этом бою были несопоставимы: 11 убитых русских моряков против 10 тыс. убитых и утонувших матросов противника. Победа российского ВМФ нарушила турецкие коммуникации в Эгейском море и позволила блокировать пролив Дарданеллы. Это обстоятельство повлияло на результаты Кючук-Кайнарджийского мира, который был заключен в 1774 году.
Несколько памятников, рассказывающих об этой морской битве, хранится в экспозиции Исторического музея.
© Государственный исторический музейМодель 66-пушечного линейного корабля "Три иерарха"
© Государственный исторический музей
Модель 66-пушечного линейного корабля "Три иерарха"
Модель 66-пушечного линейного корабля "Три иерарха"
В XVIII веке при постройке судна помимо чертежей использовались модели, передающие в точности конструкцию и устройство корабля. Эта модель – уменьшенная копия линейного корабля "Три иерарха", названного в честь трех иерархов православной церкви – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Он был построен на Адмиралтейской верфи (кстати, корабли на Адмиралтейских верфях строят до сих пор, предприятие входит в Объединенную судостроительную корпорацию) мастером-кораблестроителем Данилом Ульфовым. В 1766 году корабль вошел в состав Балтийского флота, а через 4 года принял участие в Чесменском сражении. Корабль был флагманом, на нем находился главнокомандующий Алексей Орлов. До 1774 года участвовал в военных операциях в Средиземном море, а после окончания войны с Османской империей прибыл в Кронштадт. Там же был разобран в 1786 году.
© Государственный исторический музейНаградная медаль "За участие в Чесменском сражении"
© Государственный исторический музей
Наградная медаль "За участие в Чесменском сражении"
Наградная медаль "За участие в Чесменском сражении"
По указу Екатерины II для награждения нижних чинов, принимавших участие в Чесменской битве, были изготовлены серебряные медали. На лицевой стороне потрет Екатерины Великой и надпись по кругу: "Б.М. (божией милостью) ЕКАТЕРИНА IМПЕРАТ. И САМОДЕРЖ. ВСЕРОСС.". На оборотной стороне изображены русские военные суда, а за ними догорающий турецкий флот. Внизу есть надпись: "ЧЕСМА 1770 ГОДА ИЮЛЯ 24 Д.". Внимательный читатель мог заметить ошибку, ведь сражение состоялось месяцем ранее, в июне. Все верно, ошибку допустили во время изготовления медалей. Но самая интересная надпись находится наверху и состоит всего из одного слова "БЫЛЪ", и относится она как раз к флоту османов, мол, их флот был до Чесменского сражения, а после его не стало.
© Государственный исторический музейДоска от обшивки корабля "Св. Евстафий"
© Государственный исторический музей
Доска от обшивки корабля "Св. Евстафий"
Доска от обшивки корабля "Св. Евстафий"
И еще один интересный предмет хранит в себе память об этом сражении – это доска от обшивки корабля "Св. Евстафий", который был уничтожен в Хиосском сражении. Хранится она в 27 зале Исторического музея. Там же, где и первые два памятника славы российского оружия.
Синопское сражение
Эта морская баталия произошла 18 (30) ноября 1853 года в гавани города Синопа, что на турецком побережье Черного моря. Под командованием вице-адмирала Павла Нахимова русский флот нанес сокрушительное поражение туркам, их эскадра была разгромлена в течение нескольких часов.
Синопское сражение является ярким эпизодом Крымской войны (1853–1856), которую Россия вела против Турции, Франции, Британии и Сардинского королевства. На ее начальном этапе российские войска завладели инициативой. Для недопущения высадки турецкого десанта у Сухума и Поти эскадра под командованием Нахимова должна была обнаружить флот противника и не дать ему подойти к российским берегам. После обнаружения неприятельского флота в Синопской гавани Нахимов принимает решение блокировать его и дожидаться подкрепления. Пополнив силы, русские флотоводцы принимают решение атаковать двумя колоннами. Несмотря на помощь береговых батарей, турки не смогли оказать серьезного сопротивления и были разгромлены.
Примечательно, что Синопское сражение стало последней масштабной битвой парусных флотов в мировой истории. При этом мало кто знает, что в этом сражении с обеих сторон также принимали участие и пароходы (3 у русских и 2 у турок). После победы российская эскадра ушла к Севастополю, где через некоторое время произойдет один из самых знаменитых эпизодов этой войны – оборона Севастополя. Несмотря на славную победу, именно разгром турецкой эскадры под Синопом дал повод Англии и Франции вступить в войну на стороне турок. Из-за технологического отставания, оставшись один на один с ведущими державами XIX столетия, Россия проиграла Крымскую войну.
© Государственный исторический музейМодель 120-пушечного линейного корабля "Великий Князь Константин"
© Государственный исторический музей
Модель 120-пушечного линейного корабля "Великий Князь Константин"
Модель 120-пушечного линейного корабля "Великий Князь Константин"
В 32 зале основной экспозиции хранится модель линейного корабля "Великий Князь Константин", который был построен наНиколаевской верфи в середине XIXвека. В 1852 году был спущен на воду, через год принял активное участие в Синопском сражении – в этом бою он получил тридцать пробоин и повреждения всех мачт. Впоследствии на этом корабле держал свой флаг вице-адмирал Корнилов (кстати, его шинель хранится в витрине напротив модели корабля). Но в 1855 году корабль был затоплен на севастопольском рейде при оставлении города гарнизоном.
© Государственный исторический музейЗаписная книжка П.С. Нахимова
© Государственный исторический музей
Записная книжка П.С. Нахимова
Записная книжка П.С. Нахимова
Также в этом зале хранится редкая мемория – записная книжка знаменитого флотоводца Павла Степановича Нахимова. Интересная деталь связана с попыткой идентификации этого предмета. Книжка находилась в сундуке с личными вещами другого героя Крымской войны – Владимира Алексеевича Корнилова, что наталкивало на мысль, что ему она и принадлежит. А неразборчивость, отрывочность записей и утрата обложки не позволяли точно утверждать о принадлежности этого памятника какому-то конкретному лицу. И только примерно через 100 лет после приобретения этой книжки музеем с помощью почерковедческого анализа и изучения содержания записей ее удалось атрибутировать как личную записную книжку Нахимова. Вести ее Павел Степанович начал по прибытии в Севастополь после победы в Синопском сражении. По его записям можно сделать вывод, как переживал и беспокоился вице-адмирал о защитниках города, как пытался распределить людей и ресурсы для более эффективной обороны. Записи обрываются сентябрем 1854 года – в это время ведутся усиленные работы по созданию укреплений Севастополя, в которых Нахимов принимал непосредственное участие.
Также несколько памятников, связанных с Крымской войной, в настоящий момент представлены на выставке "Новороссия", которая проходит в 36 зале Исторического музея.