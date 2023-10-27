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Фестиваль "Чудо света" приурочат к открытию выставки-форума "Россия"
Фестиваль "Чудо света" приурочат к открытию выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 27.10.2023
Фестиваль "Чудо света" приурочат к открытию выставки-форума "Россия"
Фестиваль "Чудо света" в Санкт-Петербурге приурочат к открытию выставки-форума "Россия" в Москве, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:49
2023-10-27T15:49
2023-10-27T15:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Фестиваль "Чудо света" в Санкт-Петербурге приурочат к открытию выставки-форума "Россия" в Москве, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Международная выставка-форум "Россия" открывается 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Петербург представит там свои самые знаковые проекты. "В День народного единства и первый день работы московской выставки в Петербурге стартует фестиваль "Чудо света". Он станет логичным продолжением выставочной экспозиции Петербурга и превратит Петропавловскую крепость в современное мультимедиа-пространство под открытым небом", - говорится в сообщении. Там впервые пройдет выставка работ художников, которые создают свои творения с помощью нейросетей, в Нарышкином бастионе будет развернут научно-популярный лекторий. "Наша задача - представить на выставке "Россия" самые важные проекты Петербурга за последние годы. В их числе - кластер "Остров Фортов", преобразование стадионов "Газпром Арена" и "СКА Арена", Западный скоростной диаметр. Также планируем показать наши достижения в промышленности, здравоохранении, науке и других отраслях через призму реализации национальных проектов. Открывающийся одновременно с московской выставкой петербургский фестиваль света позволит посетителям почувствовать свою сопричастность к истории, культуре и будущему России", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Фестиваль "Чудо света" будет проходить в течение трех дней с 19.00 до 22.00. Фестиваль проводится в Петербурге ежегодно с 2016 года. Цифровые художники, используя световые и лазерные технологии, создают картины на фасадах зданий исторического центра города. В 2021 году Книгой рекордов России на фестивале была зафиксирована самая большая общая протяженность световой проекции на стену крепости – 1244 метра. В 2022 году световую программу наблюдали более 900 тысяч человек.
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санкт-петербург, москва, россия, александр беглов
Культура, Санкт-Петербург, Москва, Россия, Александр Беглов
Фестиваль "Чудо света" приурочат к открытию выставки-форума "Россия"
В Петербурге фестиваль "Чудо света" приурочат к выставке-форуму "Россия"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Фестиваль "Чудо света" в Санкт-Петербурге приурочат к открытию выставки-форума "Россия" в Москве, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
Международная выставка-форум "Россия" открывается 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России
, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Петербург представит там свои самые знаковые проекты.
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«
"В День народного единства и первый день работы московской выставки в Петербурге стартует фестиваль "Чудо света". Он станет логичным продолжением выставочной экспозиции Петербурга и превратит Петропавловскую крепость в современное мультимедиа-пространство под открытым небом", - говорится в сообщении.
Там впервые пройдет выставка работ художников, которые создают свои творения с помощью нейросетей, в Нарышкином бастионе будет развернут научно-популярный лекторий.
«
"Наша задача - представить на выставке "Россия" самые важные проекты Петербурга за последние годы. В их числе - кластер "Остров Фортов", преобразование стадионов "Газпром Арена" и "СКА Арена", Западный скоростной диаметр. Также планируем показать наши достижения в промышленности, здравоохранении, науке и других отраслях через призму реализации национальных проектов. Открывающийся одновременно с московской выставкой петербургский фестиваль света позволит посетителям почувствовать свою сопричастность к истории, культуре и будущему России", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Фестиваль "Чудо света" будет проходить в течение трех дней с 19.00 до 22.00.
Фестиваль проводится в Петербурге ежегодно с 2016 года. Цифровые художники, используя световые и лазерные технологии, создают картины на фасадах зданий исторического центра города. В 2021 году Книгой рекордов России на фестивале была зафиксирована самая большая общая протяженность световой проекции на стену крепости – 1244 метра. В 2022 году световую программу наблюдали более 900 тысяч человек.
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