https://ria.ru/20231027/evrosoyuz-1905753030.html

Евросоюз признал право Израиля на самооборону, заявил премьер Чехии

Евросоюз признал право Израиля на самооборону, заявил премьер Чехии - РИА Новости, 27.10.2023

Евросоюз признал право Израиля на самооборону, заявил премьер Чехии

Евросоюз подтвердил право Израиля на самооборону и осудил атаки движения ХАМАС, заявил на пресс-конференции по окончании двухдневного саммита ЕС в Брюсселе... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T23:49

2023-10-27T23:49

2023-10-27T23:50

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ПРАГА, 27 окт – РИА Новости. Евросоюз подтвердил право Израиля на самооборону и осудил атаки движения ХАМАС, заявил на пресс-конференции по окончании двухдневного саммита ЕС в Брюсселе чешский премьер Петр Фиала. "Евросовет признал право Израиля на самооборону, осудил атаки ХАМАС, призвал к немедленному освобождению заложников, а также отметил, что гуманитарная помощь не должна быть использована террористами", - сказал Фиала. По словам премьера, Чехии удалось добиться включения в заключительный документ по итогам заседания ЕС упоминания о необходимости борьбы с распространением дезинформации в контексте ближневосточного конфликта. Позиции некоторых стран ЕС по конфликту на Ближнем Востоке весьма разнятся, поэтому дебаты на эту тему продолжались на саммите более 5 часов, но в итоге был достигнут консенсус. Лидеры всех стран-участниц заявили о своей заинтересованности в том, чтобы не допустить эскалацию конфликта в ближневосточном регионе, отметил чешский премьер. Сближаются позиции ряда стран ЕС и по миграционной проблеме. Евросоюз готов материально и финансово поддерживать те третьи страны, которые будут у себя предотвращать отправление беженцев в Европу. Также шла речь о конкретных планах ЕК по усилению эффективности и скорости депортации тех мигрантов, которым в странах ЕС отказано в убежище, и они после этого годами скитаются по европейским странам. "То, что о необходимости этого говорят представители все большего числа стран ЕС, в том числе, канцлер Германии – это огромный шаг вперед", - подчеркнул Фиала. Чешский премьер также рассказал о встрече на полях саммита с новым премьером Словакии Робертом Фицо. Оба политика, по словам Фиалы, обсудили предстоящее сотрудничество кабминов двух соседних стран, лидеры и народы которых традиционно поддерживают много лет близкие и многосторонние отношения. "Перед заседанием Евросовета мы слышали немало высказываний политиков или читали в СМИ о том, что сказал премьер Венгрии, что сказал премьер Словакии, о том, кто и как будет что-то блокировать. Но реальность такова, что на заседании ЕС были единогласно одобрены все решения, все документы. В том числе, мы увидели ясное и единодушное выражение поддержки Украине", - сказал Фиала. Отвечая на вопрос о судьбе замороженных в странах Европы российских активов, как отметил Фиала, есть конкретные предложения о том, как их использовать в виде гуманитарной или иных форм помощи Украине. "Я поддерживаю поиск такого решения. Но вопрос не прост. Это не чисто политическое решение. Речь идет и о правовых аспектах подобных мер, но они еще не все решены", - сказал чешский премьер. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуации, когда присваиваются чужие активы, случаются в современном мире, те, кто совершают подобные действия, видимо не отличаются большим умом.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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Наталья Макарова

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