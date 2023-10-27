https://ria.ru/20231027/evrosoyuz-1905680250.html

В ЕС завершат подготовку использования российских активов

В ЕС завершат подготовку использования российских активов - РИА Новости, 27.10.2023

В ЕС завершат подготовку использования российских активов

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:29

2023-10-27T16:29

2023-10-27T16:29

россия

украина

европа

шарль мишель

жозеп боррель

евросоюз

еврокомиссия

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных активов РФ, сообщил по итогам саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель. "Был в очередной раз поднят вопрос о замороженных активах РФ… Есть желание, которое разделяют большинство членов Евросовета, сделать решительный шаг вперед. Еврокомиссии и верховному представителю предложено подготовить операционные предложения, чтобы появилась возможность использовать часть эти средств – вероятно, доходов – для финансовой поддержки Украины", - сказал он. Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.

https://realty.ria.ru/20231019/bonava-1903757536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, европа, шарль мишель, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, мария захарова, в мире