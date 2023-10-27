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В ЕС завершат подготовку использования российских активов - РИА Новости, 27.10.2023
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16:29 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/evrosoyuz-1905680250.html
В ЕС завершат подготовку использования российских активов
В ЕС завершат подготовку использования российских активов - РИА Новости, 27.10.2023
В ЕС завершат подготовку использования российских активов
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:29
2023-10-27T16:29
россия
украина
европа
шарль мишель
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных активов РФ, сообщил по итогам саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель. "Был в очередной раз поднят вопрос о замороженных активах РФ… Есть желание, которое разделяют большинство членов Евросовета, сделать решительный шаг вперед. Еврокомиссии и верховному представителю предложено подготовить операционные предложения, чтобы появилась возможность использовать часть эти средств – вероятно, доходов – для финансовой поддержки Украины", - сказал он. Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
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россия, украина, европа, шарль мишель, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, мария захарова, в мире
Россия, Украина, Европа, Шарль Мишель, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет, Мария Захарова, В мире
В ЕС завершат подготовку использования российских активов

Боррелю и ЕК поручили завершить подготовку использования российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных активов РФ, сообщил по итогам саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель.
"Был в очередной раз поднят вопрос о замороженных активах РФ… Есть желание, которое разделяют большинство членов Евросовета, сделать решительный шаг вперед. Еврокомиссии и верховному представителю предложено подготовить операционные предложения, чтобы появилась возможность использовать часть эти средств – вероятно, доходов – для финансовой поддержки Украины", - сказал он.
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Шведский девелопер Bonava продал российские активы армянской компании
19 октября, 10:01
 
РоссияУкраинаЕвропаШарль МишельЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияЕвросоветМария ЗахароваВ мире
 
 
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