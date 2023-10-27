https://ria.ru/20231027/evro-1905633613.html
Евро на Мосбирже упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля
Евро на Мосбирже упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля - РИА Новости, 27.10.2023
Евро на Мосбирже упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля
Курс рубля усиливает рост, евро опустился ниже 98 рублей – впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:57
2023-10-27T13:57
2023-10-27T14:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807103_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_243eb541ebd587bd9e2209001b87a99b.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Курс рубля усиливает рост, евро опустился ниже 98 рублей – впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 14.03 мск падает на 1,91 рубля, до 97,69 рубля.Курс доллара в то же время падает на 1,43 рубля, до 92,53 рубля, юаня – на 17 копеек, до 12,61 рубля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e436cecc6dce9885c88b5a83af18c344.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Евро на Мосбирже упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля
Курс евро на Московской бирже упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля