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Евро на Мосбирже упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля - РИА Новости, 27.10.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:57 27.10.2023 (обновлено: 14:10 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/evro-1905633613.html
Евро на Мосбирже упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля
Евро на Мосбирже упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля - РИА Новости, 27.10.2023
Евро на Мосбирже упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля
Курс рубля усиливает рост, евро опустился ниже 98 рублей – впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:57
2023-10-27T14:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Курс рубля усиливает рост, евро опустился ниже 98 рублей – впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 14.03 мск падает на 1,91 рубля, до 97,69 рубля.Курс доллара в то же время падает на 1,43 рубля, до 92,53 рубля, юаня – на 17 копеек, до 12,61 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Евро на Мосбирже упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля

Курс евро на Московской бирже упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Курс рубля усиливает рост, евро опустился ниже 98 рублей – впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 14.03 мск падает на 1,91 рубля, до 97,69 рубля.
Курс доллара в то же время падает на 1,43 рубля, до 92,53 рубля, юаня – на 17 копеек, до 12,61 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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