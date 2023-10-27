https://ria.ru/20231027/evro-1905633613.html

Евро на Мосбирже упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля

Евро на Мосбирже упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля - РИА Новости, 27.10.2023

Евро на Мосбирже упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля

Курс рубля усиливает рост, евро опустился ниже 98 рублей – впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:57

2023-10-27T13:57

2023-10-27T14:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Курс рубля усиливает рост, евро опустился ниже 98 рублей – впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 14.03 мск падает на 1,91 рубля, до 97,69 рубля.Курс доллара в то же время падает на 1,43 рубля, до 92,53 рубля, юаня – на 17 копеек, до 12,61 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа