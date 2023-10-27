https://ria.ru/20231027/embrion-1905622578.html
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона - РИА Новости, 27.10.2023
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона
Необходимо определить и законодательно закрепить статус эмбриона для уменьшения числа абортов, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:38
2023-10-27T13:38
2023-10-27T13:38
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Необходимо определить и законодательно закрепить статус эмбриона для уменьшения числа абортов, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "У нас в некоторых странах это (статус эмбриона) законодательно урегулировано, есть право эмбрионов. Соответствующим образом это регулируется во всем остальном законодательстве, и нам тоже это надо", - сказал Гусев на круглом столе "Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты" в Госдуме. Парламентарий предложил финансово помогать матерям с момента зачатия ребенка, а также закрепить, что отец и мать имеют равные права к принятию решения об аборте.
https://ria.ru/20231024/kuzbass-1904956340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона
Депутат ГД Гусев предложил законодательно закрепить статус эмбриона