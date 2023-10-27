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В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона - РИА Новости, 27.10.2023
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13:38 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/embrion-1905622578.html
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона - РИА Новости, 27.10.2023
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона
Необходимо определить и законодательно закрепить статус эмбриона для уменьшения числа абортов, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:38
2023-10-27T13:38
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Необходимо определить и законодательно закрепить статус эмбриона для уменьшения числа абортов, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "У нас в некоторых странах это (статус эмбриона) законодательно урегулировано, есть право эмбрионов. Соответствующим образом это регулируется во всем остальном законодательстве, и нам тоже это надо", - сказал Гусев на круглом столе "Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты" в Госдуме. Парламентарий предложил финансово помогать матерям с момента зачатия ребенка, а также закрепить, что отец и мать имеют равные права к принятию решения об аборте.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона

Депутат ГД Гусев предложил законодательно закрепить статус эмбриона

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Беременная девушка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Необходимо определить и законодательно закрепить статус эмбриона для уменьшения числа абортов, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
"У нас в некоторых странах это (статус эмбриона) законодательно урегулировано, есть право эмбрионов. Соответствующим образом это регулируется во всем остальном законодательстве, и нам тоже это надо", - сказал Гусев на круглом столе "Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты" в Госдуме.
Парламентарий предложил финансово помогать матерям с момента зачатия ребенка, а также закрепить, что отец и мать имеют равные права к принятию решения об аборте.
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