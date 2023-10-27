https://ria.ru/20231027/embrion-1905622578.html

В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона

В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона - РИА Новости, 27.10.2023

В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона

Необходимо определить и законодательно закрепить статус эмбриона для уменьшения числа абортов, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:38

2023-10-27T13:38

2023-10-27T13:38

общество

госдума рф

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Необходимо определить и законодательно закрепить статус эмбриона для уменьшения числа абортов, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "У нас в некоторых странах это (статус эмбриона) законодательно урегулировано, есть право эмбрионов. Соответствующим образом это регулируется во всем остальном законодательстве, и нам тоже это надо", - сказал Гусев на круглом столе "Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты" в Госдуме. Парламентарий предложил финансово помогать матерям с момента зачатия ребенка, а также закрепить, что отец и мать имеют равные права к принятию решения об аборте.

https://ria.ru/20231024/kuzbass-1904956340.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия