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Певица Кристина Дурис умерла в 38 лет
Певица Кристина Дурис умерла в 38 лет - РИА Новости, 27.10.2023
Певица Кристина Дурис умерла в 38 лет
Польская джазовая певица Кристина Дурис умерла в 38 лет от остановки сердца, передает радио RMF. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T01:57
2023-10-27T01:57
2023-10-27T09:06
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Польская джазовая певица Кристина Дурис умерла в 38 лет от остановки сердца, передает радио RMF.О смерти исполнительницы сообщил в соцсетях ее муж, музыкант Адам Загродский. По его словам, причиной смерти Дурис стала остановка сердца, которая привела к гипоксии мозга. На официальном сайте певицы сообщается, что непосредственной причиной смерти стала остановка сердца.Как указывает RMF, Дурис не стало 19 октября, при этом еще в середине месяца она давала концерты. "Внезапная и преждевременная смерть талантливого исполнителя – огромное потрясение для всех", - отмечает радиостанция.Дурис выступала на сцене с юного возраста, в семь лет она присоединилась к вокально-танцевальной группе. Помимо Польши, певица представляла свои композиции на международных фестивалях в Чехии, Словакии, Швеции, Дании и Индонезии.
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в мире, польша, чехия, словакия
Культура, В мире, Польша, Чехия, Словакия
Певица Кристина Дурис умерла в 38 лет
Польская певица Кристина Дурис умерла в 38 лет от остановки сердца