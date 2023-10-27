https://ria.ru/20231027/dtp-1905737606.html
В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали четыре человека
В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.10.2023
В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали четыре человека
Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, столкнулся с автобусом на Таганской улице в Москве, три человека пострадали, сообщается в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:28
2023-10-27T21:28
2023-10-27T21:28
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, столкнулся с автобусом на Таганской улице в Москве, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "Сегодня около 20:10 на Таганской улице, в районе дома 9, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса маршрута е70. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и два пассажира автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Полиция устанавливает причины происшествия. В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что всего в ДТП пострадали четыре человека: водитель "БМВ" и три пассажира автобуса.
https://ria.ru/20231027/dtp-1905710872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали четыре человека
В ДТП с автобусом на Таганской улице в центре Москвы пострадали четыре человека