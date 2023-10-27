https://ria.ru/20231027/dtp-1905737606.html

В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали четыре человека

В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.10.2023

В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали четыре человека

Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, столкнулся с автобусом на Таганской улице в Москве, три человека пострадали, сообщается в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T21:28

2023-10-27T21:28

2023-10-27T21:28

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, столкнулся с автобусом на Таганской улице в Москве, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "Сегодня около 20:10 на Таганской улице, в районе дома 9, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса маршрута е70. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и два пассажира автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Полиция устанавливает причины происшествия. В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что всего в ДТП пострадали четыре человека: водитель "БМВ" и три пассажира автобуса.

https://ria.ru/20231027/dtp-1905710872.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы