Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/dtp-1905737606.html
В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали четыре человека
В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.10.2023
В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали четыре человека
Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, столкнулся с автобусом на Таганской улице в Москве, три человека пострадали, сообщается в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:28
2023-10-27T21:28
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, столкнулся с автобусом на Таганской улице в Москве, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "Сегодня около 20:10 на Таганской улице, в районе дома 9, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса маршрута е70. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и два пассажира автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Полиция устанавливает причины происшествия. В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что всего в ДТП пострадали четыре человека: водитель "БМВ" и три пассажира автобуса.
https://ria.ru/20231027/dtp-1905710872.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали четыре человека

В ДТП с автобусом на Таганской улице в центре Москвы пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, столкнулся с автобусом на Таганской улице в Москве, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
«
"Сегодня около 20:10 на Таганской улице, в районе дома 9, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса маршрута е70. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и два пассажира автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает причины происшествия.
В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что всего в ДТП пострадали четыре человека: водитель "БМВ" и три пассажира автобуса.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В Ярославской области в ДТП со школьным автобусом пострадала девочка
Вчера, 18:38
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала