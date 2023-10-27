https://ria.ru/20231027/dtp-1905710872.html
В Ярославской области в ДТП со школьным автобусом пострадала девочка
В Ярославской области в ДТП со школьным автобусом пострадала девочка - РИА Новости, 27.10.2023
В Ярославской области в ДТП со школьным автобусом пострадала девочка
Автобус со школьниками и легковой автомобиль столкнулись в Ярославской области, в результате водитель легковушки погиб, пострадала 15-летняя пассажирка... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:38
2023-10-27T18:38
2023-10-27T18:38
происшествия
ярославская область
переславский район
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Автобус со школьниками и легковой автомобиль столкнулись в Ярославской области, в результате водитель легковушки погиб, пострадала 15-летняя пассажирка автобуса, сообщают УМВД по региону и областная прокуратура. По данным УМВД, ДТП произошло около 14.40 на 125-м километре федеральной автодороги М8 "Холмогоры" в Переславском районе. "По предварительной информации, автомобиль Nissan совершил столкновение с автобусом Mercedes, в салоне которого находились дети. В результате ДТП в автомобиле есть погибший, 15-летняя пассажирка автобуса доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении полиции. По данным областной прокуратуры, предварительно, Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. В ДТП погиб водитель Nissan, уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве. "Автобус перевозил детей - музыкантов из разных школ Ярославля, они ехали на конкурс", - сказала представитель облпрокуратуры. Сообщается, что Переславская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20231024/dtp-1905007441.html
https://ria.ru/20231024/dtp-1904835185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, переславский район, ярославль
Происшествия, Ярославская область, Переславский район, Ярославль
В Ярославской области в ДТП со школьным автобусом пострадала девочка
Под Ярославлем столкнулись Nissan и школьный автобус, водитель легковушки погиб
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Автобус со школьниками и легковой автомобиль столкнулись в Ярославской области, в результате водитель легковушки погиб, пострадала 15-летняя пассажирка автобуса, сообщают УМВД по региону и областная прокуратура.
По данным УМВД, ДТП произошло около 14.40 на 125-м километре федеральной автодороги М8 "Холмогоры" в Переславском районе
.
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"По предварительной информации, автомобиль Nissan совершил столкновение с автобусом Merced
es, в салоне которого находились дети. В результате ДТП в автомобиле есть погибший, 15-летняя пассажирка автобуса доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении полиции.
По данным областной прокуратуры, предварительно, Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. В ДТП погиб водитель Nissan, уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве.
"Автобус перевозил детей - музыкантов из разных школ Ярославля
, они ехали на конкурс", - сказала представитель облпрокуратуры.
Сообщается, что Переславская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.
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