https://ria.ru/20231027/dtp-1905710872.html

В Ярославской области в ДТП со школьным автобусом пострадала девочка

В Ярославской области в ДТП со школьным автобусом пострадала девочка - РИА Новости, 27.10.2023

В Ярославской области в ДТП со школьным автобусом пострадала девочка

Автобус со школьниками и легковой автомобиль столкнулись в Ярославской области, в результате водитель легковушки погиб, пострадала 15-летняя пассажирка... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:38

2023-10-27T18:38

2023-10-27T18:38

происшествия

ярославская область

переславский район

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Автобус со школьниками и легковой автомобиль столкнулись в Ярославской области, в результате водитель легковушки погиб, пострадала 15-летняя пассажирка автобуса, сообщают УМВД по региону и областная прокуратура. По данным УМВД, ДТП произошло около 14.40 на 125-м километре федеральной автодороги М8 "Холмогоры" в Переславском районе. "По предварительной информации, автомобиль Nissan совершил столкновение с автобусом Mercedes, в салоне которого находились дети. В результате ДТП в автомобиле есть погибший, 15-летняя пассажирка автобуса доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении полиции. По данным областной прокуратуры, предварительно, Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. В ДТП погиб водитель Nissan, уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве. "Автобус перевозил детей - музыкантов из разных школ Ярославля, они ехали на конкурс", - сказала представитель облпрокуратуры. Сообщается, что Переславская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.

https://ria.ru/20231024/dtp-1905007441.html

https://ria.ru/20231024/dtp-1904835185.html

ярославская область

переславский район

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославская область, переславский район, ярославль