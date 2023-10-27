https://ria.ru/20231027/dtp-1905589064.html

Число жертв ДТП с тремя автомобилями в Дагестане выросло до двух

Число жертв ДТП с тремя автомобилями в Дагестане выросло до двух - РИА Новости, 27.10.2023

Число жертв ДТП с тремя автомобилями в Дагестане выросло до двух

Число погибших в результате аварии с участием трех автомобилей в Каякентском районе Дагестане выросло до двух, еще семь человек в больнице, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:52

2023-10-27T11:52

2023-10-27T12:18

происшествия

каякентский район

porsche panamera

hyundai creta

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МАХАЧКАЛА, 27 окт - РИА Новости. Число погибших в результате аварии с участием трех автомобилей в Каякентском районе Дагестане выросло до двух, еще семь человек в больнице, сообщили в пресс-службе МВД республики. Поздно вечером 26 октября (примерно в 22.30 мск) на федеральной трассе "Кавказ" в Каякентском районе столкнулись Porsche Cayenne, Hyundai и LADA Priora. Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших. По уточненной информации 33-летний местный житель за рулем Porsche Cayenne из-за несоблюдения боковой дистанции столкнулся с Hyundai Solaris и LADA Priora. "В результате ДТП водитель Porsche Cayenne и его 34-летний пассажир скончались от полученных тяжких телесных повреждений", - говорится в сообщении. Семь человек, в том числе 8-летний ребенок, госпитализированы.

https://ria.ru/20231026/dtp-1905401071.html

каякентский район

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происшествия, каякентский район, porsche panamera, hyundai creta