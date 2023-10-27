https://ria.ru/20231027/dtp-1905530645.html
В ДТП с тремя автомобилями в Дагестане погиб человек
В ДТП с тремя автомобилями в Дагестане погиб человек - РИА Новости, 27.10.2023
В ДТП с тремя автомобилями в Дагестане погиб человек
Авария с участием трех автомобилей произошла в Каякентском районе Дагестане, в результате происшествия один человек погиб и восемь пострадали, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T01:19
2023-10-27T01:19
2023-10-27T01:19
каякентский район
porsche panamera
hyundai creta
происшествия
авто
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МАХАЧКАЛА, 27 окт - РИА Новости. Авария с участием трех автомобилей произошла в Каякентском районе Дагестане, в результате происшествия один человек погиб и восемь пострадали, сообщили в пресс-службе МВД республики. Поздно вечером 26 октября, примерно в 22.30 мск, на федеральной трассе "Кавказ" столкнулись Porsche Cayenne, Hyundai и LADA Priora. "На месте происшествия от полученных травм погиб один человек, еще восемь человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Состояние двух пострадавших медиками оценивается как критическое", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231026/dtp-1905450305.html
каякентский район
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каякентский район, porsche panamera, hyundai creta, происшествия, авто
Каякентский район, Porsche Panamera, Hyundai Creta, Происшествия, Авто
В ДТП с тремя автомобилями в Дагестане погиб человек
В ДТП тремя автомобилями в Дагестане погиб человек, восемь пострадали