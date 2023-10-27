https://ria.ru/20231027/draka-1905753484.html

На севере Москвы произошла драка с поножовщиной

На севере Москвы произошла драка с поножовщиной - РИА Новости, 27.10.2023

На севере Москвы произошла драка с поножовщиной

Один человек госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на улице Михалковской на севере Москвы, подозреваемых ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T23:55

2023-10-27T23:55

2023-10-27T23:55

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Один человек госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на улице Михалковской на севере Москвы, подозреваемых ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, на Михалковской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого мужчине нанесли ножевое ранение", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадавший направлен в городскую клиническую больницу. Полиция ищет подозреваемых.

https://ria.ru/20231027/pogonya-1905719630.html

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происшествия, москва, россия