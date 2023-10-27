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На севере Москвы произошла драка с поножовщиной - РИА Новости, 27.10.2023
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23:55 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/draka-1905753484.html
На севере Москвы произошла драка с поножовщиной
На севере Москвы произошла драка с поножовщиной - РИА Новости, 27.10.2023
На севере Москвы произошла драка с поножовщиной
Один человек госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на улице Михалковской на севере Москвы, подозреваемых ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T23:55
2023-10-27T23:55
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Один человек госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на улице Михалковской на севере Москвы, подозреваемых ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, на Михалковской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого мужчине нанесли ножевое ранение", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадавший направлен в городскую клиническую больницу. Полиция ищет подозреваемых.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На севере Москвы произошла драка с поножовщиной

На севере Москвы произошла драка с поножовщиной, один человек госпитализирован

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Один человек госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на улице Михалковской на севере Москвы, подозреваемых ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"По предварительным данным, на Михалковской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого мужчине нанесли ножевое ранение", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавший направлен в городскую клиническую больницу.
Полиция ищет подозреваемых.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Приморец, убегая от погони, врезался в две иномарки и устроил драку
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