В Москве открыли мемориальную доску автору пьесы "Любовь и голуби"
В Москве открыли мемориальную доску автору пьесы "Любовь и голуби" Гуркину
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОткрытие мемориальной доски драматургу Владимиру Гуркину в Белгородском проезде в Москве
Открытие мемориальной доски драматургу Владимиру Гуркину в Белгородском проезде в Москве
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мемориальную доску автора пьесы "Любовь и голуби" Владимиру Гуркину открыли недалеко от театра "Современник" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
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"Для меня было очень важно открытие этой доски, потому что папа похоронен очень далеко. Его могила далеко в Сибири, в Иркутской области, где похоронены его родители. Туда не каждый доедет. А здесь любой проходящий мимо может увидеть и узнать, что Гуркин - автор пьесы "Любовь и голуби". Ведь сценаристов и драматургов никто не знает. Знают режиссеров, актеров, а сценаристы остаются в тени", - сказала дочь драматурга Екатерина Гуркина на открытии мемориала.
В доме, на котором установили мемориальную доску, Гуркин долгие годы жил и работал.
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"Сложность работы заключалась в том, что на небольшом куске бронзы надо было изобразить такого большого человека. Мы за основу взяли "Любовь и голуби". Родилась такая композиция с порталом, который идет к нему и от него. Он получился таким серьезным добряком. Во всех интервью с ним, которые я смотрел, от Владимира Павловича исходил какой-то свет", - сказал автор мемориала Александр Свиязов.
На открытие памятной доски пришли артисты "Современника", друзья и коллеги Гуркина, в числе которых народные артисты России Сергей Гармаш и Николай Чиндяйкин.
Гармаш отметил символичность первого снега в Москве в день открытия памятной доски сибиряку Гуркину. Он также вспомнил, как вместе с семьей драматурга жил в общежитии на Покровке. "Когда мы сюда заселились самыми первыми, тут был чулан. Потом Гуркин этот чулан убрал и сделал его своим кабинетом. По площади он был где-то 3,5 квадратных метра. Это была его писательская. Он там творил, он там шутил, с ним было весело, с ним было здорово. В этой квартире он многое написал… Мы все собирались на кухне, открывали окна, Вова играл на баяне - это была невероятно веселая жизнь, наша прекрасная молодость", - вспомнил актер.
Владимир Гуркин родился 13 сентября 1951 года в селе Васильево Гороховского района Пермской области. Он был драматургом, сценаристом, членом Союза писателей России, автором знаменитой пьесы "Любовь и голуби", поставленной в Московском театре "Современник" в 1982 году. Спектакль пользовался популярностью у зрителей многие годы. Именно он вдохновил Владимира Меньшова снять одноименный фильм.