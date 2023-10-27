https://ria.ru/20231027/dobrovoltsy-1905542599.html
Батальон из бывших бойцов ВСУ присоединился к российскому подразделению
Батальон из бывших бойцов ВСУ присоединился к российскому подразделению - РИА Новости, 27.10.2023
Батальон из бывших бойцов ВСУ присоединился к российскому подразделению
Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T07:23
2023-10-27T07:23
2023-10-27T10:50
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад", после принятия присяги бойцы отправятся на передовую, рассказал РИА Новости командир батальона Андрей Тищенко."В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад", и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса", - сказал собеседник агентства.По его словам, после присяги батальон отправится на фронт.Создание батальона имени ХмельницкогоО создании подразделения Тищенко, бывший командир танка и старший сержант украинских войск, рассказал РИА Новости в конце февраля. На тот момент в батальон вступили около 70 человек, из которых 95% — бывшие украинские военные с боевыми опытом.Он также рассказал, что данный добровольческий батальон формируется из пленных, которые находятся в разных колониях. Контракты с добровольцами, по его словам, будут заключены с Вооруженными силами России на общих условиях."Все готовы"Сами бойцы батальона рассказывали РИА Новости, что вступили в него добровольно, приняв российское гражданство."К нам приехали сотрудники (российских силовых структур – ред.), говорят: "Кто хочет остаться здесь?" Предложили в батальон, мы согласились", - рассказал бывший украинский пограничник Кирилл Спасский. По его словам, возраст добровольцев в батальоне составляет от 25 до 47 лет. "Мы находимся вместе с начала октября, друг друга уже знаем, между собой нормально контактируем", - сообщил доброволец Александр Миринов. Он добавил, что каждый из них получает российский паспорт, отказываясь от украинского."Мотивация отличная. У нас уже паспортизация пошла, вот-вот на "учебку" пойдем. Все готовы", - сказал доброволец Владимир Орел.
https://ria.ru/20231025/plen-1905089425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Батальон из бывших бойцов ВСУ присоединился к российскому подразделению
Первый батальон из бывших бойцов ВСУ присоединился к российскому подразделению
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад", после принятия присяги бойцы отправятся на передовую, рассказал РИА Новости командир батальона Андрей Тищенко.
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"В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад", и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после присяги батальон отправится на фронт.
Создание батальона имени Хмельницкого
О создании подразделения Тищенко, бывший командир танка и старший сержант украинских войск, рассказал РИА Новости в конце февраля. На тот момент в батальон вступили около 70 человек, из которых 95% — бывшие украинские военные с боевыми опытом.
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Он также рассказал, что данный добровольческий батальон формируется из пленных, которые находятся в разных колониях. Контракты с добровольцами, по его словам, будут заключены с Вооруженными силами России на общих условиях.
Сами бойцы батальона рассказывали РИА Новости, что вступили в него добровольно, приняв российское гражданство.
"К нам приехали сотрудники (российских силовых структур – ред.), говорят: "Кто хочет остаться здесь?" Предложили в батальон, мы согласились", - рассказал бывший украинский пограничник Кирилл Спасский. По его словам, возраст добровольцев в батальоне составляет от 25 до 47 лет. "Мы находимся вместе с начала октября, друг друга уже знаем, между собой нормально контактируем", - сообщил доброволец Александр Миринов. Он добавил, что каждый из них получает российский паспорт, отказываясь от украинского.
"Мотивация отличная. У нас уже паспортизация пошла, вот-вот на "учебку" пойдем. Все готовы", - сказал доброволец Владимир Орел.
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