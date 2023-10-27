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В ДНР осудили санитара "Азова"*, расстрелявшего жителя Мариуполя - РИА Новости, 27.10.2023
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15:45 27.10.2023 (обновлено: 15:50 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/dnr-1905666700.html
В ДНР осудили санитара "Азова"*, расстрелявшего жителя Мариуполя
В ДНР осудили санитара "Азова"*, расстрелявшего жителя Мариуполя - РИА Новости, 27.10.2023
В ДНР осудили санитара "Азова"*, расстрелявшего жителя Мариуполя
Верховный суд ДНР назначил 25 лет колонии санитару, служившему в батальоне "Азова"*, который расстрелял жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:45
2023-10-27T15:50
россия
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР назначил 25 лет колонии санитару, служившему в батальоне "Азова"*, который расстрелял жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. Суд установил, что 27-летний санитар 1-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Евгений Савельев 27 марта находился на боевой позиции на 8-м этаже дома по улице Азовстальской в Мариуполе. Он обнаружил стоящего вблизи трансформаторной будки невооруженного мирного жителя и расстрелял его из автомата. От ранений мужчина скончался на месте преступления. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Савельева к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Он признан виновным по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, мариуполь
Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
В ДНР осудили санитара "Азова"*, расстрелявшего жителя Мариуполя

Расстрелявший мужчину у трансформаторной будки санитар "Азова" получил 25 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР назначил 25 лет колонии санитару, служившему в батальоне "Азова"*, который расстрелял жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
Суд установил, что 27-летний санитар 1-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Евгений Савельев 27 марта находился на боевой позиции на 8-м этаже дома по улице Азовстальской в Мариуполе. Он обнаружил стоящего вблизи трансформаторной будки невооруженного мирного жителя и расстрелял его из автомата. От ранений мужчина скончался на месте преступления.
Основатель националистического формирования Азов* Андрей Билецкий** - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Основатель "Азова"* перечислил преимущества российской армии перед ВСУ
21 октября, 12:32
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Савельева к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
Он признан виновным по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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