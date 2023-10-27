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Новак прокомментировал ситуацию с дизельным топливом на АЗС - РИА Новости, 27.10.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
23:01 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/diztoplivo-1905748379.html
Новак прокомментировал ситуацию с дизельным топливом на АЗС
Новак прокомментировал ситуацию с дизельным топливом на АЗС - РИА Новости, 27.10.2023
Новак прокомментировал ситуацию с дизельным топливом на АЗС
Цены на дизельное топливо на отдельных автозаправках в России выше средних по стране, потому что АЗС продают только брендированное топливо с приставкой "экто" и РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T23:01
2023-10-27T23:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
россия
новосибирск
александр новак
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Цены на дизельное топливо на отдельных автозаправках в России выше средних по стране, потому что АЗС продают только брендированное топливо с приставкой "экто" и "евро", но потребителю необходимо предоставить выбор, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит пресс-служба кабмина в своем телеграм-канале."Цена на дизельное топливо на заправках в среднем по стране составляет порядка 63 рублей за литр. Но отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо с приставкой "экто" или "евро". Такого быть не должно. Необходимо обеспечить потребителю выбор - покупать базовое топливо по более низким ценам или дорогое брендированное", - отметил он. Кроме того, ФАС России проводит проверку нарушения закона о защите конкуренции из-за незаконного использования товарного знака АЗС из Новосибирска, соответствующий договор истек в марте этого года. Владельцы бизнеса незаконно работают под чужим именем, а также продают дизтопливо по ценам выше рынка, выставляя только брендированный товар. Ведомством будет пресечено нарушение, следует из сообщения кабмина. Вице-премьер Александр Новак провел очередное совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза. По сообщению правительства, в ходе совещания участники доложили о стабилизации цен на топливо на АЗС и в мелкооптовом сегменте, а также при его поставках сельхозпроизводителям.
https://ria.ru/20231020/novak-1904217078.html
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экономика, цены на нефть, россия, новосибирск, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Новосибирск, Александр Новак, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Новак прокомментировал ситуацию с дизельным топливом на АЗС

Новак: некоторые АЗС продают только брендированное дизтопливо и цены у них выше

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автозаправочная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Цены на дизельное топливо на отдельных автозаправках в России выше средних по стране, потому что АЗС продают только брендированное топливо с приставкой "экто" и "евро", но потребителю необходимо предоставить выбор, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит пресс-служба кабмина в своем телеграм-канале.
«
"Цена на дизельное топливо на заправках в среднем по стране составляет порядка 63 рублей за литр. Но отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо с приставкой "экто" или "евро". Такого быть не должно. Необходимо обеспечить потребителю выбор - покупать базовое топливо по более низким ценам или дорогое брендированное", - отметил он.
Кроме того, ФАС России проводит проверку нарушения закона о защите конкуренции из-за незаконного использования товарного знака АЗС из Новосибирска, соответствующий договор истек в марте этого года. Владельцы бизнеса незаконно работают под чужим именем, а также продают дизтопливо по ценам выше рынка, выставляя только брендированный товар. Ведомством будет пресечено нарушение, следует из сообщения кабмина.
Вице-премьер Александр Новак провел очередное совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза. По сообщению правительства, в ходе совещания участники доложили о стабилизации цен на топливо на АЗС и в мелкооптовом сегменте, а также при его поставках сельхозпроизводителям.
Автомобиль во время заправки - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьРоссияНовосибирскАлександр НовакФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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