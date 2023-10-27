https://ria.ru/20231027/diztoplivo-1905748379.html

Новак прокомментировал ситуацию с дизельным топливом на АЗС

Новак прокомментировал ситуацию с дизельным топливом на АЗС - РИА Новости, 27.10.2023

Новак прокомментировал ситуацию с дизельным топливом на АЗС

Цены на дизельное топливо на отдельных автозаправках в России выше средних по стране, потому что АЗС продают только брендированное топливо с приставкой "экто" и РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T23:01

2023-10-27T23:01

2023-10-27T23:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

новосибирск

александр новак

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Цены на дизельное топливо на отдельных автозаправках в России выше средних по стране, потому что АЗС продают только брендированное топливо с приставкой "экто" и "евро", но потребителю необходимо предоставить выбор, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит пресс-служба кабмина в своем телеграм-канале."Цена на дизельное топливо на заправках в среднем по стране составляет порядка 63 рублей за литр. Но отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо с приставкой "экто" или "евро". Такого быть не должно. Необходимо обеспечить потребителю выбор - покупать базовое топливо по более низким ценам или дорогое брендированное", - отметил он. Кроме того, ФАС России проводит проверку нарушения закона о защите конкуренции из-за незаконного использования товарного знака АЗС из Новосибирска, соответствующий договор истек в марте этого года. Владельцы бизнеса незаконно работают под чужим именем, а также продают дизтопливо по ценам выше рынка, выставляя только брендированный товар. Ведомством будет пресечено нарушение, следует из сообщения кабмина. Вице-премьер Александр Новак провел очередное совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза. По сообщению правительства, в ходе совещания участники доложили о стабилизации цен на топливо на АЗС и в мелкооптовом сегменте, а также при его поставках сельхозпроизводителям.

https://ria.ru/20231020/novak-1904217078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, новосибирск, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)