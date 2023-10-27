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Молдавия денонсировала 29 соглашений с СНГ в 2023 году

Молдавия денонсировала 29 соглашений с СНГ в 2023 году - РИА Новости, 27.10.2023

Молдавия денонсировала 29 соглашений с СНГ в 2023 году

Молдавия в 2023 году денонсировала 29 соглашений с СНГ и начала процедуру расторжения еще 70 договоров, заявил в пятницу глава пресс-службы правительства Даниел РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:42

2023-10-27T19:42

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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Молдавия в 2023 году денонсировала 29 соглашений с СНГ и начала процедуру расторжения еще 70 договоров, заявил в пятницу глава пресс-службы правительства Даниел Водэ. "В течение 2023 года наша страна завершила необходимые юридические процедуры, посредством которых было денонсировано 29 договоров, подписанных в рамках СНГ. На данный момент власти выявили более 100 договоров, заключенных в рамках СНГ, которые не приносят преимуществ гражданам, в настоящее время начаты юридические процедуры по денонсации 70 из этих договоров", - заявил Водэ на брифинге. По его словам, в начале 2023 года власти приступили к анализу договоров, заключенных в рамках СНГ. В ходе проверки государственные органы изучают каждое отдельное соглашение. "Это сложный и кропотливый процесс, который принимается властями с учетом актуальности документов для граждан нашей страны. Все денонсированные соглашения не приносят пользы и бесполезны для граждан и институтов нашей страны", - подчеркнул Водэ. По данным Государственного реестра договоров министерства иностранных дел, в начале 2023 года Молдавия была участницей 282 международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.

https://ria.ru/20231013/sng-1902665834.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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