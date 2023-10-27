https://ria.ru/20231027/dagestan-1905611069.html

В Минздраве Дагестана проводят обыск по делу о хищении

В Минздраве Дагестана проводят обыск по делу о хищении - РИА Новости, 27.10.2023

В Минздраве Дагестана проводят обыск по делу о хищении

Правоохранители проводят оперативно-следственные мероприятия в министерстве здравоохранения Дагестана по уголовному делу о хищении более 40 миллионов рублей в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:01

2023-10-27T13:01

2023-10-27T13:21

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАХАЧКАЛА, 27 окт - РИА Новости. Правоохранители проводят оперативно-следственные мероприятия в министерстве здравоохранения Дагестана по уголовному делу о хищении более 40 миллионов рублей в период пандемии коронавируса, сообщило управление ФСБ России по республике."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой") по факту хищения денежных средств в особо крупном размере должностными лицами министерства здравоохранения РД… В рамках уголовного дела в минздраве РД и по местам жительства фигурантов, подозреваемых в причастности к совершению преступления, проводятся оперативно-следственные мероприятия", – говорится в сообщении.По данным следствия, с конца 2021 по начало 2022 года, в период пандемии коронавируса, минздрав Дагестана заключил два государственных контракта по завышенным ценам на поставку реагентов для выявления антигенов COVID-19. В результате, по предварительным данным, государству был нанесен ущерб в размере 42 миллионов рублей.В понедельник бывший заместитель министра здравоохранения Дагестана Мазай Рамазанов, освобожденный от должности в январе 2022 года, был арестован по делу о получении взяток в сумме более 87 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231027/fsb-1905576845.html

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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)