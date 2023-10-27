https://ria.ru/20231027/bpla-1905584970.html
"Ахмат" показал подготовку операторов дронов в зоне спецоперации
"Ахмат" показал подготовку операторов дронов в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.10.2023
"Ахмат" показал подготовку операторов дронов в зоне спецоперации
Школа БПЛА спецназа "Ахмат" готовит пилотов из различных подразделений ВС РФ как на FPV-дроны, так и на разведывательные квадрокоптеры типа Mavic... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:34
2023-10-27T11:34
2023-10-27T11:34
специальная военная операция на украине
безопасность
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850886254_0:0:3176:1786_1920x0_80_0_0_12e9d9858301caa1de96b941f729c9f4.jpg
ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Школа БПЛА спецназа "Ахмат" готовит пилотов из различных подразделений ВС РФ как на FPV-дроны, так и на разведывательные квадрокоптеры типа Mavic непосредственно в зоне проведения спецоперации, рассказал РИА Новости инструктор школы с позывным "Куратор". "У нас проводятся занятия как и в классе, так и на полигоне. На полигонах уже летают с полезной нагрузкой в условиях, максимально приближенных к боевым", - рассказал "Куратор". Помимо занятий по пилотированию, все ученики проходят обязательную подготовку по тактической медицине и инженерному делу, где бойцы учатся собирать боеприпасы для дронов. "У нас также проводятся занятия по тактической медицине. После всех тактических занятий, у нас проходит "инженерка". Мы подготавливаем боеприпасы, после чего ребята выходят полностью готовыми к выполнению боевых задач", - сказал "Куратор". После прохождения курса обучения бойцы получают сертификаты школы БПЛА и убывают на выполнение боевых задач в подразделения ВС РФ или же непосредственно в "Ахмат". Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской армии продвигаются на кременском и белогоровском участках фронта в Донбассе.
https://ria.ru/20231027/yuespilotnik-1905535209.html
https://ria.ru/20231023/abramsy-1904213628.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850886254_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_a13b64a82387196b5ef0bfffb8b42b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
"Ахмат" показал подготовку операторов дронов в зоне спецоперации
Инструктор "Ахмата" рассказал, как готовит операторов всех видов БПЛА в зоне СВО
ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Школа БПЛА спецназа "Ахмат" готовит пилотов из различных подразделений ВС РФ как на FPV-дроны, так и на разведывательные квадрокоптеры типа Mavic непосредственно в зоне проведения спецоперации, рассказал РИА Новости инструктор школы с позывным "Куратор".
"У нас проводятся занятия как и в классе, так и на полигоне. На полигонах уже летают с полезной нагрузкой в условиях, максимально приближенных к боевым", - рассказал "Куратор".
В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА
Помимо занятий по пилотированию, все ученики проходят обязательную подготовку по тактической медицине и инженерному делу, где бойцы учатся собирать боеприпасы для дронов. "У нас также проводятся занятия по тактической медицине. После всех тактических занятий, у нас проходит "инженерка". Мы подготавливаем боеприпасы, после чего ребята выходят полностью готовыми к выполнению боевых задач", - сказал "Куратор".
После прохождения курса обучения бойцы получают сертификаты школы БПЛА и убывают на выполнение боевых задач в подразделения ВС РФ или же непосредственно в "Ахмат".
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
заявил РИА Новости, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской армии продвигаются на кременском и белогоровском участках фронта в Донбассе
.
"Учили бороться именно с ним". Российские войска готовятся к новой угрозе