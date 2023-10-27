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"Ахмат" показал подготовку операторов дронов в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/bpla-1905584970.html
"Ахмат" показал подготовку операторов дронов в зоне спецоперации
"Ахмат" показал подготовку операторов дронов в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.10.2023
"Ахмат" показал подготовку операторов дронов в зоне спецоперации
Школа БПЛА спецназа "Ахмат" готовит пилотов из различных подразделений ВС РФ как на FPV-дроны, так и на разведывательные квадрокоптеры типа Mavic... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:34
2023-10-27T11:34
специальная военная операция на украине
безопасность
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Школа БПЛА спецназа "Ахмат" готовит пилотов из различных подразделений ВС РФ как на FPV-дроны, так и на разведывательные квадрокоптеры типа Mavic непосредственно в зоне проведения спецоперации, рассказал РИА Новости инструктор школы с позывным "Куратор". "У нас проводятся занятия как и в классе, так и на полигоне. На полигонах уже летают с полезной нагрузкой в условиях, максимально приближенных к боевым", - рассказал "Куратор". Помимо занятий по пилотированию, все ученики проходят обязательную подготовку по тактической медицине и инженерному делу, где бойцы учатся собирать боеприпасы для дронов. "У нас также проводятся занятия по тактической медицине. После всех тактических занятий, у нас проходит "инженерка". Мы подготавливаем боеприпасы, после чего ребята выходят полностью готовыми к выполнению боевых задач", - сказал "Куратор". После прохождения курса обучения бойцы получают сертификаты школы БПЛА и убывают на выполнение боевых задач в подразделения ВС РФ или же непосредственно в "Ахмат". Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской армии продвигаются на кременском и белогоровском участках фронта в Донбассе.
https://ria.ru/20231027/yuespilotnik-1905535209.html
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безопасность, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
"Ахмат" показал подготовку операторов дронов в зоне спецоперации

Инструктор "Ахмата" рассказал, как готовит операторов всех видов БПЛА в зоне СВО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор беспилотных летательных аппаратов
Оператор беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оператор беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Школа БПЛА спецназа "Ахмат" готовит пилотов из различных подразделений ВС РФ как на FPV-дроны, так и на разведывательные квадрокоптеры типа Mavic непосредственно в зоне проведения спецоперации, рассказал РИА Новости инструктор школы с позывным "Куратор".
"У нас проводятся занятия как и в классе, так и на полигоне. На полигонах уже летают с полезной нагрузкой в условиях, максимально приближенных к боевым", - рассказал "Куратор".
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Помимо занятий по пилотированию, все ученики проходят обязательную подготовку по тактической медицине и инженерному делу, где бойцы учатся собирать боеприпасы для дронов. "У нас также проводятся занятия по тактической медицине. После всех тактических занятий, у нас проходит "инженерка". Мы подготавливаем боеприпасы, после чего ребята выходят полностью готовыми к выполнению боевых задач", - сказал "Куратор".
После прохождения курса обучения бойцы получают сертификаты школы БПЛА и убывают на выполнение боевых задач в подразделения ВС РФ или же непосредственно в "Ахмат".
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской армии продвигаются на кременском и белогоровском участках фронта в Донбассе.
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