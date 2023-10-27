https://ria.ru/20231027/bpla-1905584970.html

"Ахмат" показал подготовку операторов дронов в зоне спецоперации

"Ахмат" показал подготовку операторов дронов в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.10.2023

"Ахмат" показал подготовку операторов дронов в зоне спецоперации

Школа БПЛА спецназа "Ахмат" готовит пилотов из различных подразделений ВС РФ как на FPV-дроны, так и на разведывательные квадрокоптеры типа Mavic... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:34

2023-10-27T11:34

2023-10-27T11:34

специальная военная операция на украине

безопасность

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Школа БПЛА спецназа "Ахмат" готовит пилотов из различных подразделений ВС РФ как на FPV-дроны, так и на разведывательные квадрокоптеры типа Mavic непосредственно в зоне проведения спецоперации, рассказал РИА Новости инструктор школы с позывным "Куратор". "У нас проводятся занятия как и в классе, так и на полигоне. На полигонах уже летают с полезной нагрузкой в условиях, максимально приближенных к боевым", - рассказал "Куратор". Помимо занятий по пилотированию, все ученики проходят обязательную подготовку по тактической медицине и инженерному делу, где бойцы учатся собирать боеприпасы для дронов. "У нас также проводятся занятия по тактической медицине. После всех тактических занятий, у нас проходит "инженерка". Мы подготавливаем боеприпасы, после чего ребята выходят полностью готовыми к выполнению боевых задач", - сказал "Куратор". После прохождения курса обучения бойцы получают сертификаты школы БПЛА и убывают на выполнение боевых задач в подразделения ВС РФ или же непосредственно в "Ахмат". Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской армии продвигаются на кременском и белогоровском участках фронта в Донбассе.

https://ria.ru/20231027/yuespilotnik-1905535209.html

https://ria.ru/20231023/abramsy-1904213628.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр