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В Якутии создадут подразделение операторов БПЛА - РИА Новости, 27.10.2023
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https://ria.ru/20231027/bpla-1905564451.html
В Якутии создадут подразделение операторов БПЛА
В Якутии создадут подразделение операторов БПЛА - РИА Новости, 27.10.2023
В Якутии создадут подразделение операторов БПЛА
Подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ появится в Якутии, отбор кандидатов завершится в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:20
2023-10-27T10:20
специальная военная операция на украине
безопасность
республика саха (якутия)
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
технологии
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ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ появится в Якутии, отбор кандидатов завершится в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. БПЛА от резидентов технопарка "Якутия" начнут широко применяться специализированным подразделением операторов. "Идея формирования специализированного подразделения для обучения и работы с беспилотными летательными аппаратами на базе инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации появилась в мае текущего года. Летом группа из первых инструкторов республики проходила обучение в зоне СВО, знакомясь с передовым опытом и актуальными методиками", - рассказали в пресс-службе. По словам главы региона Айсена Николаева, работа в отдельном подразделении инженерных войск России позволит в полной мере раскрыть потенциал якутской школы разработки и применения БПЛА. Отмечается, что отбор кандидатов в подразделение завершится в ближайшее время, затем начнется их обучение. "В республике работает оперативный штаб по дополнительному оснащению и снаряжению участников из Якутии. Его цель – обеспечить бойцов всем необходимым. Первичное обучение будет проходить на базе центра подготовки операторов БПЛА Якутии, далее – на специализированном полигоне инженерных войск ВС РФ", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что Якутия создала серьезную систему снабжения участников СВО. Действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает. Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.
https://ria.ru/20231027/yuespilotnik-1905535209.html
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безопасность, республика саха (якутия), россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Саха (Якутия), Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Технологии
В Якутии создадут подразделение операторов БПЛА

В Якутии на базе инженерных войск создают подразделение операторов БПЛА

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор беспилотных летательных аппаратов
Оператор беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оператор беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
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ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ появится в Якутии, отбор кандидатов завершится в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
БПЛА от резидентов технопарка "Якутия" начнут широко применяться специализированным подразделением операторов.
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"Идея формирования специализированного подразделения для обучения и работы с беспилотными летательными аппаратами на базе инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации появилась в мае текущего года. Летом группа из первых инструкторов республики проходила обучение в зоне СВО, знакомясь с передовым опытом и актуальными методиками", - рассказали в пресс-службе.
По словам главы региона Айсена Николаева, работа в отдельном подразделении инженерных войск России позволит в полной мере раскрыть потенциал якутской школы разработки и применения БПЛА.
Отмечается, что отбор кандидатов в подразделение завершится в ближайшее время, затем начнется их обучение. "В республике работает оперативный штаб по дополнительному оснащению и снаряжению участников из Якутии. Его цель – обеспечить бойцов всем необходимым. Первичное обучение будет проходить на базе центра подготовки операторов БПЛА Якутии, далее – на специализированном полигоне инженерных войск ВС РФ", - добавили в пресс-службе.
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Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика Саха (Якутия)РоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРТехнологии
 
 
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