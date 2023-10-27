https://ria.ru/20231027/bpla-1905564451.html

В Якутии создадут подразделение операторов БПЛА

В Якутии создадут подразделение операторов БПЛА - РИА Новости, 27.10.2023

В Якутии создадут подразделение операторов БПЛА

Подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ появится в Якутии, отбор кандидатов завершится в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:20

2023-10-27T10:20

2023-10-27T10:20

специальная военная операция на украине

безопасность

республика саха (якутия)

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

технологии

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ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ появится в Якутии, отбор кандидатов завершится в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. БПЛА от резидентов технопарка "Якутия" начнут широко применяться специализированным подразделением операторов. "Идея формирования специализированного подразделения для обучения и работы с беспилотными летательными аппаратами на базе инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации появилась в мае текущего года. Летом группа из первых инструкторов республики проходила обучение в зоне СВО, знакомясь с передовым опытом и актуальными методиками", - рассказали в пресс-службе. По словам главы региона Айсена Николаева, работа в отдельном подразделении инженерных войск России позволит в полной мере раскрыть потенциал якутской школы разработки и применения БПЛА. Отмечается, что отбор кандидатов в подразделение завершится в ближайшее время, затем начнется их обучение. "В республике работает оперативный штаб по дополнительному оснащению и снаряжению участников из Якутии. Его цель – обеспечить бойцов всем необходимым. Первичное обучение будет проходить на базе центра подготовки операторов БПЛА Якутии, далее – на специализированном полигоне инженерных войск ВС РФ", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что Якутия создала серьезную систему снабжения участников СВО. Действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает. Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.

https://ria.ru/20231027/yuespilotnik-1905535209.html

https://ria.ru/20231022/kabmin-1904447665.html

https://ria.ru/20231023/abramsy-1904213628.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, республика саха (якутия), россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, технологии