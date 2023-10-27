https://ria.ru/20231027/borisov-1905656362.html

Борисов высказался о работе над созданием Российской орбитальной станции

Борисов высказался о работе над созданием Российской орбитальной станции - РИА Новости, 27.10.2023

Борисов высказался о работе над созданием Российской орбитальной станции

Важно, чтобы полномасштабные работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС) начались с 2024 года, иначе у России будет "перерыв" в космических полетах, РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:08

2023-10-27T15:08

2023-10-27T15:08

наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Важно, чтобы полномасштабные работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС) начались с 2024 года, иначе у России будет "перерыв" в космических полетах, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов эфире телеканала "Россия 24"."Для нас было важно решить вопрос об открытии работ по созданию Российской орбитальной станции, и очень важно, чтобы эти работы начались именно в полном масштабе со следующего года, иначе, если мы затянем этот вопрос, то мы просто не успеем создать будущую станцию, и у нас будет перерыв", - сказал Борисов.Планируется, что в 2027 году будет запущен первый модуль РОС, а через пять лет строительство на орбите будет завершено. Россия намерена выйти из проекта МКС после 2028 года.

https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html

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