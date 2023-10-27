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Борисов высказался о работе над созданием Российской орбитальной станции - РИА Новости, 27.10.2023
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Наука
 
15:08 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/borisov-1905656362.html
Борисов высказался о работе над созданием Российской орбитальной станции
Борисов высказался о работе над созданием Российской орбитальной станции - РИА Новости, 27.10.2023
Борисов высказался о работе над созданием Российской орбитальной станции
Важно, чтобы полномасштабные работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС) начались с 2024 года, иначе у России будет "перерыв" в космических полетах, РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:08
2023-10-27T15:08
наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Важно, чтобы полномасштабные работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС) начались с 2024 года, иначе у России будет "перерыв" в космических полетах, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов эфире телеканала "Россия 24"."Для нас было важно решить вопрос об открытии работ по созданию Российской орбитальной станции, и очень важно, чтобы эти работы начались именно в полном масштабе со следующего года, иначе, если мы затянем этот вопрос, то мы просто не успеем создать будущую станцию, и у нас будет перерыв", - сказал Борисов.Планируется, что в 2027 году будет запущен первый модуль РОС, а через пять лет строительство на орбите будет завершено. Россия намерена выйти из проекта МКС после 2028 года.
https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html
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россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Борисов высказался о работе над созданием Российской орбитальной станции

Борисов: полномасштабные работы по созданию РОС нужно начать в 2024 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМакет новой российской орбитальной станции
Макет новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Макет новой российской орбитальной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Важно, чтобы полномасштабные работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС) начались с 2024 года, иначе у России будет "перерыв" в космических полетах, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов эфире телеканала "Россия 24".
"Для нас было важно решить вопрос об открытии работ по созданию Российской орбитальной станции, и очень важно, чтобы эти работы начались именно в полном масштабе со следующего года, иначе, если мы затянем этот вопрос, то мы просто не успеем создать будущую станцию, и у нас будет перерыв", - сказал Борисов.
Планируется, что в 2027 году будет запущен первый модуль РОС, а через пять лет строительство на орбите будет завершено. Россия намерена выйти из проекта МКС после 2028 года.
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