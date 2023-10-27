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США модернизируют свою главную термоядерную бомбу B61 - РИА Новости, 27.10.2023
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21:45 27.10.2023 (обновлено: 22:10 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/bomba-1905739617.html
США модернизируют свою главную термоядерную бомбу B61
США модернизируют свою главную термоядерную бомбу B61 - РИА Новости, 27.10.2023
США модернизируют свою главную термоядерную бомбу B61
Соединенные Штаты решили усовершенствовать свою основную термоядерную бомбу B61, сообщил Пентагон. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:45
2023-10-27T22:10
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ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты решили усовершенствовать свою основную термоядерную бомбу B61, сообщил Пентагон.&quot;США намерены модернизировать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 при наличии одобрения конгресса и выделения им соответствующих средств&quot;, — сказано в пресс-релизе.Обновленная бомба должна будет заменить часть запасов В61-7. У нее будет аналогичная мощность при более высоких показателях безопасности и точности, которыми обладает самая современная модификация В61-12.Пентагон добавил, что решение о модернизации снаряда не является реакцией на какие-либо отдельные международные события, но "отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире".Авиабомба B61 состоит на вооружении армии США с 1968 года. Ее модификация — B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200 "Торнадо", а также "будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F".
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сша, министерство обороны сша, в мире
США, Министерство обороны США, В мире
США модернизируют свою главную термоядерную бомбу B61

Пентагон модернизирует бомбу, являющуюся основным ядерным оружием ВС США

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты решили усовершенствовать свою основную термоядерную бомбу B61, сообщил Пентагон.
«

"США намерены модернизировать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 при наличии одобрения конгресса и выделения им соответствующих средств", — сказано в пресс-релизе.

Обновленная бомба должна будет заменить часть запасов В61-7. У нее будет аналогичная мощность при более высоких показателях безопасности и точности, которыми обладает самая современная модификация В61-12.
Пентагон добавил, что решение о модернизации снаряда не является реакцией на какие-либо отдельные международные события, но "отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире".
Авиабомба B61 состоит на вооружении армии США с 1968 года. Ее модификация — B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200 "Торнадо", а также "будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F".
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