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Украина в июле импортировала кассетные боеприпасы турецкого производства - РИА Новости, 27.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/boepripasy-1905653221.html
Украина в июле импортировала кассетные боеприпасы турецкого производства
Украина в июле импортировала кассетные боеприпасы турецкого производства - РИА Новости, 27.10.2023
Украина в июле импортировала кассетные боеприпасы турецкого производства
Киев в июле импортировал 18 партий кассетных боеприпасов турецкого производства, по документам отправленных румынской торговой компанией, сообщает издание... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:57
2023-10-27T14:57
специальная военная операция на украине
украина
сша
нато
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев в июле импортировал 18 партий кассетных боеприпасов турецкого производства, по документам отправленных румынской торговой компанией, сообщает издание Defence One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius.Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что говорить о достоверности этих сообщений трудно. Позже источник в администрации президента Турции заявил РИА Новости, что эти сообщения - дезинформация, нацеленная на подрыв мирных усилий Анкары. "Восемнадцать партий кассетных боеприпасов M483A1 с маркировкой турецкого производства прибыли на Украину 31 июля, согласно украинским документам, собранным Import Genius", - пишет издание, отмечая, что в документах не было указано количество полученных снарядов. Издание отмечает, что в импортных записях отправителем указана румынская торговая компания Romtehnica, принадлежащая министерству обороны Румынии. Согласно оценке Defense One, Украина закупила предположительно более шести тысяч снарядов по цене 2972 ​​доллара США за штуку. По данным Import Genius, снаряды были изготовлены в период с 1994 по 2022 год и были отремонтированы перед отправкой. Президент США Джо Байден 7 июля заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20231005/peregovory-1900589004.html
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украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, НАТО
Украина в июле импортировала кассетные боеприпасы турецкого производства

DO: Киев в июле импортировал 18 партий кассетных снарядов турецкого производства

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев в июле импортировал 18 партий кассетных боеприпасов турецкого производства, по документам отправленных румынской торговой компанией, сообщает издание Defence One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что говорить о достоверности этих сообщений трудно. Позже источник в администрации президента Турции заявил РИА Новости, что эти сообщения - дезинформация, нацеленная на подрыв мирных усилий Анкары.
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"Восемнадцать партий кассетных боеприпасов M483A1 с маркировкой турецкого производства прибыли на Украину 31 июля, согласно украинским документам, собранным Import Genius", - пишет издание, отмечая, что в документах не было указано количество полученных снарядов.
Издание отмечает, что в импортных записях отправителем указана румынская торговая компания Romtehnica, принадлежащая министерству обороны Румынии.
Согласно оценке Defense One, Украина закупила предположительно более шести тысяч снарядов по цене 2972 ​​доллара США за штуку. По данным Import Genius, снаряды были изготовлены в период с 1994 по 2022 год и были отремонтированы перед отправкой.
Президент США Джо Байден 7 июля заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАНАТО
 
 
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