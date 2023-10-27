https://ria.ru/20231027/bespilotnik-1905742074.html

Над Курской областью сбили беспилотник

Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 27.10.2023

Над Курской областью сбили беспилотник

Средства ПВО России около 19.00 сбили украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщило в пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T22:03

2023-10-27T22:03

2023-10-27T22:03

безопасность

курская область

россия

пво вс россии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Средства ПВО России около 19.00 сбили украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщило в пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."27 октября около 19 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20231027/bespilotnik-1905597672.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, курская область, россия, пво вс россии