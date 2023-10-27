https://ria.ru/20231027/bespilotnik-1905742074.html
Над Курской областью сбили беспилотник
Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 27.10.2023
Над Курской областью сбили беспилотник
Средства ПВО России около 19.00 сбили украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщило в пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T22:03
2023-10-27T22:03
2023-10-27T22:03
безопасность
курская область
россия
пво вс россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Средства ПВО России около 19.00 сбили украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщило в пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."27 октября около 19 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20231027/bespilotnik-1905597672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, россия, пво вс россии
Безопасность, Курская область, Россия, ПВО ВС России
Над Курской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО России сбила украинский беспилотник над Курской областью