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Израильская армия заявила о потере беспилотника в секторе Газа - РИА Новости, 27.10.2023
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12:48 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/bespilotnik-1905607328.html
Израильская армия заявила о потере беспилотника в секторе Газа
Израильская армия заявила о потере беспилотника в секторе Газа - РИА Новости, 27.10.2023
Израильская армия заявила о потере беспилотника в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что из-за технической неисправности один из ее беспилотников упал на территории сектора Газа. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:48
2023-10-27T12:48
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что из-за технической неисправности один из ее беспилотников упал на территории сектора Газа. "Ночью в секторе Газа из-за технической неисправности упал БПЛА ЦАХАЛ", - говорится в сообщении израильской армии. Как отмечается в заявлении, "риска утечки информации нет, инцидент находится на рассмотрении". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905602310.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская армия заявила о потере беспилотника в секторе Газа

В ЦАХАЛ заявили о падении дрона в секторе Газа из-за технической неисправности

© Фото : Israel Defense Forces/ Zev MarmorsteinИзраильские военные запускают разведывательный беспилотник
Израильские военные запускают разведывательный беспилотник - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Israel Defense Forces/ Zev Marmorstein
Израильские военные запускают разведывательный беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что из-за технической неисправности один из ее беспилотников упал на территории сектора Газа.
"Ночью в секторе Газа из-за технической неисправности упал БПЛА ЦАХАЛ", - говорится в сообщении израильской армии.
Как отмечается в заявлении, "риска утечки информации нет, инцидент находится на рассмотрении".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Израильские БТР - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Армия Израиля заявила о ликвидации командующего одного из батальонов ХАМАС
Вчера, 12:29
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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