https://ria.ru/20231027/bespilotnik-1905597672.html
Украинский дрон упал, не долетев до Курской АЭС
Украинский дрон упал, не долетев до Курской АЭС - РИА Новости, 27.10.2023
Украинский дрон упал, не долетев до Курской АЭС
Украинский дрон, пытавшийся атаковать Курскую АЭС, не долетел до станции в Курчатове, упав без последующего взрыва, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:17
2023-10-27T12:17
2023-10-27T12:18
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинский дрон, пытавшийся атаковать Курскую АЭС, не долетел до станции в Курчатове, упав без последующего взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что вечером в четверг ПВО пресекла атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов на станцию. В результате атаки пострадавших и повреждений нет, на работу станции атака не повлияла. Радиационный фон на АЭС и в окрестностях "на уровне природных значений". "В Курчатове в 21.40 мск зарегистрировано падение беспилотника самолетного типа без последующей детонации", - сказал представитель экстренных служб. Собеседник агентства уточнил, что два других беспилотника, которые были сбиты силами ПВО, упали в приграничном Глушковском районе, который находится на значительном расстоянии от Курской АЭС. Ранее Минобороны сообщало, что вечером в четверг российские силы ПВО перехватили три украинских беспилотника. В пресс-службе Курской АЭС сообщили РИА Новости, что атаки дронов не повлияли на работу, она идет на станции в штатном режиме, пострадавших и повреждений нет, радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений". Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый
https://ria.ru/20231024/su-27-1905032795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курчатов, курская область, курская аэс, происшествия
Россия, Курчатов, Курская область, Курская АЭС, Происшествия
Украинский дрон упал, не долетев до Курской АЭС
Украинский дрон упал без взрыва, не долетев до Курской АЭС
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинский дрон, пытавшийся атаковать Курскую АЭС, не долетел до станции в Курчатове, упав без последующего взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что вечером в четверг ПВО пресекла атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов на станцию. В результате атаки пострадавших и повреждений нет, на работу станции атака не повлияла. Радиационный фон на АЭС и в окрестностях "на уровне природных значений".
"В Курчатове в 21.40 мск зарегистрировано падение беспилотника самолетного типа без последующей детонации", - сказал представитель экстренных служб.
Собеседник агентства уточнил, что два других беспилотника, которые были сбиты силами ПВО, упали в приграничном Глушковском районе, который находится на значительном расстоянии от Курской АЭС.
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Ранее Минобороны сообщало, что вечером в четверг российские силы ПВО перехватили три украинских беспилотника. В пресс-службе Курской АЭС сообщили РИА Новости, что атаки дронов не повлияли на работу, она идет на станции в штатном режиме, пострадавших и повреждений нет, радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов
(Курская область
), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России
. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый
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