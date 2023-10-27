https://ria.ru/20231027/bespilotnik-1905597672.html

Украинский дрон упал, не долетев до Курской АЭС

Украинский дрон упал, не долетев до Курской АЭС - РИА Новости, 27.10.2023

Украинский дрон упал, не долетев до Курской АЭС

Украинский дрон, пытавшийся атаковать Курскую АЭС, не долетел до станции в Курчатове, упав без последующего взрыва, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:17

2023-10-27T12:17

2023-10-27T12:18

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курчатов

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курская аэс

происшествия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинский дрон, пытавшийся атаковать Курскую АЭС, не долетел до станции в Курчатове, упав без последующего взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что вечером в четверг ПВО пресекла атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов на станцию. В результате атаки пострадавших и повреждений нет, на работу станции атака не повлияла. Радиационный фон на АЭС и в окрестностях "на уровне природных значений". "В Курчатове в 21.40 мск зарегистрировано падение беспилотника самолетного типа без последующей детонации", - сказал представитель экстренных служб. Собеседник агентства уточнил, что два других беспилотника, которые были сбиты силами ПВО, упали в приграничном Глушковском районе, который находится на значительном расстоянии от Курской АЭС. Ранее Минобороны сообщало, что вечером в четверг российские силы ПВО перехватили три украинских беспилотника. В пресс-службе Курской АЭС сообщили РИА Новости, что атаки дронов не повлияли на работу, она идет на станции в штатном режиме, пострадавших и повреждений нет, радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений". Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый

https://ria.ru/20231024/su-27-1905032795.html

https://ria.ru/20231018/bespilotnik-1903705537.html

россия

курчатов

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курчатов, курская область, курская аэс, происшествия