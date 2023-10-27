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Украинский дрон упал, не долетев до Курской АЭС - РИА Новости, 27.10.2023
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12:17 27.10.2023 (обновлено: 12:18 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/bespilotnik-1905597672.html
Украинский дрон упал, не долетев до Курской АЭС
Украинский дрон упал, не долетев до Курской АЭС - РИА Новости, 27.10.2023
Украинский дрон упал, не долетев до Курской АЭС
Украинский дрон, пытавшийся атаковать Курскую АЭС, не долетел до станции в Курчатове, упав без последующего взрыва, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:17
2023-10-27T12:18
россия
курчатов
курская область
курская аэс
происшествия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинский дрон, пытавшийся атаковать Курскую АЭС, не долетел до станции в Курчатове, упав без последующего взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что вечером в четверг ПВО пресекла атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов на станцию. В результате атаки пострадавших и повреждений нет, на работу станции атака не повлияла. Радиационный фон на АЭС и в окрестностях "на уровне природных значений". "В Курчатове в 21.40 мск зарегистрировано падение беспилотника самолетного типа без последующей детонации", - сказал представитель экстренных служб. Собеседник агентства уточнил, что два других беспилотника, которые были сбиты силами ПВО, упали в приграничном Глушковском районе, который находится на значительном расстоянии от Курской АЭС. Ранее Минобороны сообщало, что вечером в четверг российские силы ПВО перехватили три украинских беспилотника. В пресс-службе Курской АЭС сообщили РИА Новости, что атаки дронов не повлияли на работу, она идет на станции в штатном режиме, пострадавших и повреждений нет, радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений". Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый
https://ria.ru/20231024/su-27-1905032795.html
https://ria.ru/20231018/bespilotnik-1903705537.html
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россия, курчатов, курская область, курская аэс, происшествия
Россия, Курчатов, Курская область, Курская АЭС, Происшествия
Украинский дрон упал, не долетев до Курской АЭС

Украинский дрон упал без взрыва, не долетев до Курской АЭС

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинский дрон, пытавшийся атаковать Курскую АЭС, не долетел до станции в Курчатове, упав без последующего взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что вечером в четверг ПВО пресекла атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов на станцию. В результате атаки пострадавших и повреждений нет, на работу станции атака не повлияла. Радиационный фон на АЭС и в окрестностях "на уровне природных значений".
"В Курчатове в 21.40 мск зарегистрировано падение беспилотника самолетного типа без последующей детонации", - сказал представитель экстренных служб.
Собеседник агентства уточнил, что два других беспилотника, которые были сбиты силами ПВО, упали в приграничном Глушковском районе, который находится на значительном расстоянии от Курской АЭС.
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Ранее Минобороны сообщало, что вечером в четверг российские силы ПВО перехватили три украинских беспилотника. В пресс-службе Курской АЭС сообщили РИА Новости, что атаки дронов не повлияли на работу, она идет на станции в штатном режиме, пострадавших и повреждений нет, радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый
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