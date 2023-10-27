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Над Курской областью перехвачен еще один беспилотник - РИА Новости, 27.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:47 27.10.2023 (обновлено: 00:54 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/bespilotnik-1905527970.html
Над Курской областью перехвачен еще один беспилотник
Над Курской областью перехвачен еще один беспилотник - РИА Новости, 27.10.2023
Над Курской областью перехвачен еще один беспилотник
Средства ПВО России перехватили очередной украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T00:47
2023-10-27T00:54
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Средства ПВО России перехватили очередной украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России."Двадцать шестого октября в районе 23.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904913423.html
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курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
Над Курской областью перехвачен еще один беспилотник

Минобороны: ПВО перехватила над Курской областью еще один БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Средства ПВО России перехватили очередной украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Двадцать шестого октября в районе 23.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - заявили в Минобороны.
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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24 октября, 13:38
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасность
 
 
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