https://ria.ru/20231027/bespilotnik-1905527970.html
Над Курской областью перехвачен еще один беспилотник
Над Курской областью перехвачен еще один беспилотник - РИА Новости, 27.10.2023
Над Курской областью перехвачен еще один беспилотник
Средства ПВО России перехватили очередной украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T00:47
2023-10-27T00:47
2023-10-27T00:54
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Средства ПВО России перехватили очередной украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России."Двадцать шестого октября в районе 23.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904913423.html
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курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
Над Курской областью перехвачен еще один беспилотник
Минобороны: ПВО перехватила над Курской областью еще один БПЛА ВСУ