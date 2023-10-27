https://ria.ru/20231027/bespilotnik-1905527970.html

Над Курской областью перехвачен еще один беспилотник

Над Курской областью перехвачен еще один беспилотник - РИА Новости, 27.10.2023

Над Курской областью перехвачен еще один беспилотник

Средства ПВО России перехватили очередной украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T00:47

2023-10-27T00:47

2023-10-27T00:54

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Средства ПВО России перехватили очередной украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России."Двадцать шестого октября в районе 23.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904913423.html

курская область

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курская область, россия, безопасность