https://ria.ru/20231027/bayden-1905537047.html

Новый спикер конгресса США отметил тревожную деталь в поведении Байдена

Новый спикер конгресса США отметил тревожную деталь в поведении Байдена - РИА Новости, 27.10.2023

Новый спикер конгресса США отметил тревожную деталь в поведении Байдена

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении президента Джо Байдена заметно ослабление когнитивных функций. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T04:28

2023-10-27T04:28

2023-10-27T05:45

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конгресс сша

в мире

джо байден

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении президента Джо Байдена заметно ослабление когнитивных функций."Я вижу, думаю, многие видят. Это вопрос возраста… Это не личное оскорбление, это реальность", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.Так республиканец Джонсон ответил на вопрос о том, видит ли ослабление когнитивных функций в поведении демократа Байдена.Он напомнил, что после победы на выборах главы палаты побывал в Белом доме и пообщался с Байденом. "15-20 минут мы разговаривали наедине", - сказал Джонсон."Мы не согласны по многим вопросам… Думаю, это провальное президентство", - сказал законодатель.Джонсона выбрали на должность спикера - третью в государственной иерархии США - 25 октября, более чем через три недели после отставки 3 октября бывшего главы палаты Кевина Маккарти.

https://ria.ru/20231026/spiker-1905283974.html

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сша, конгресс сша, в мире, джо байден, кевин маккарти