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Новый спикер конгресса США отметил тревожную деталь в поведении Байдена - РИА Новости, 27.10.2023
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04:28 27.10.2023 (обновлено: 05:45 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/bayden-1905537047.html
Новый спикер конгресса США отметил тревожную деталь в поведении Байдена
Новый спикер конгресса США отметил тревожную деталь в поведении Байдена - РИА Новости, 27.10.2023
Новый спикер конгресса США отметил тревожную деталь в поведении Байдена
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении президента Джо Байдена заметно ослабление когнитивных функций. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T04:28
2023-10-27T05:45
сша
конгресс сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении президента Джо Байдена заметно ослабление когнитивных функций."Я вижу, думаю, многие видят. Это вопрос возраста… Это не личное оскорбление, это реальность", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.Так республиканец Джонсон ответил на вопрос о том, видит ли ослабление когнитивных функций в поведении демократа Байдена.Он напомнил, что после победы на выборах главы палаты побывал в Белом доме и пообщался с Байденом. "15-20 минут мы разговаривали наедине", - сказал Джонсон."Мы не согласны по многим вопросам… Думаю, это провальное президентство", - сказал законодатель.Джонсона выбрали на должность спикера - третью в государственной иерархии США - 25 октября, более чем через три недели после отставки 3 октября бывшего главы палаты Кевина Маккарти.
https://ria.ru/20231026/spiker-1905283974.html
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сша, конгресс сша, в мире, джо байден, кевин маккарти
США, Конгресс США, В мире, Джо Байден, Кевин Маккарти
Новый спикер конгресса США отметил тревожную деталь в поведении Байдена

Спикер конгресса Джонсон: у Байдена заметно ослабление когнитивных функций

© AP Photo / Alex BrandonИзбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон
Избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении президента Джо Байдена заметно ослабление когнитивных функций.
«
"Я вижу, думаю, многие видят. Это вопрос возраста… Это не личное оскорбление, это реальность", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Так республиканец Джонсон ответил на вопрос о том, видит ли ослабление когнитивных функций в поведении демократа Байдена.
Он напомнил, что после победы на выборах главы палаты побывал в Белом доме и пообщался с Байденом. "15-20 минут мы разговаривали наедине", - сказал Джонсон.
"Мы не согласны по многим вопросам… Думаю, это провальное президентство", - сказал законодатель.
Джонсона выбрали на должность спикера - третью в государственной иерархии США - 25 октября, более чем через три недели после отставки 3 октября бывшего главы палаты Кевина Маккарти.
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