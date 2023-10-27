https://ria.ru/20231027/batalon-1905528709.html

Первый батальон из экс-бойцов ВСУ влился в российское подразделение

Первый батальон из экс-бойцов ВСУ влился в российское подразделение - РИА Новости, 27.10.2023

Первый батальон из экс-бойцов ВСУ влился в российское подразделение

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины, поступил на службу в российское... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T01:04

2023-10-27T01:04

2023-10-27T10:52

специальная военная операция на украине

богдан хмельницкий

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад", после принятия присяги бойцы отправятся на передовую, рассказал РИА Новости командир подразделения Андрей Тищенко."В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад", и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса", - сказал собеседник агентства.После присяги батальон отправится на фронт, добавил он.Тищенко уточнил, что в учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. По словам командира, настроение у всех боевое, все энергичные, рвутся к знаниям, во все вникают, пытаются себя в этом проявить."Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие", - добавил командир.О начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие и затем выразивших желание служить в российских войсках, Тищенко сообщал РИА Новости в феврале. Тогда он отмечал, что критерии отбора в батальон — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого украинского бойца проверяют, не совершал ли он военные или уголовные преступления. Тищенко также говорил, что контракты с добровольцами будут заключены на общих условиях.

https://ria.ru/20231022/dezertirstvo-1904459252.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231022/vsu-1904464709.html

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богдан хмельницкий, вооруженные силы украины, украина