https://ria.ru/20231027/basmanov-1905713654.html

Константин Басманов: сдерживающее влияние высокой ставки скорее полезно

Константин Басманов: сдерживающее влияние высокой ставки скорее полезно - РИА Новости, 27.10.2023

Константин Басманов: сдерживающее влияние высокой ставки скорее полезно

О денежно-кредитной политике ЦБ, о колебаниях спроса на потребительские кредиты, приоритетных иностранных валютах и других особенностях работы банков на фоне... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:52

2023-10-27T18:52

2023-10-27T18:52

интервью

россия

псб (банк псб)

промсвязьбанк

константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)

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О денежно-кредитной политике ЦБ, о колебаниях спроса на потребительские кредиты, приоритетных иностранных валютах и других особенностях работы банков на фоне переориентации на Восток рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ) Константин Басманов. - Как долго продлится жесткая денежно-кредитная политика ЦБ? - Все будет зависеть от того, как будет себя вести инфляция. Для финансовых и денежных властей очевидны признаки перегрева экономики, и есть определенный риск раскручивания инфляционной спирали, что может негативно сказаться на длинном шаге для всех индустрий, так как приводит к вымыванию стоимости вложенного капитала и непривлекательности новых инвестиций. На этом фоне сдерживающее влияние высокой ставки скорее полезно. Пока признаков того, что инфляция будет быстро снижаться, нет. В этом году, я считаю, ключевая ставка не снизится, и существует вероятность повышения. А в следующем году, ближе ко второй половине года, мы прогнозируем возможное замедление темпов роста инфляции и, соответственно, поступательное смягчение денежно-кредитной политики. - На фоне ужесточения денежно-кредитной политики в России стало меньше обращений за кредитами? В целом, можно говорить о том, что в августе этого года спрос на потребительские кредиты подскочил. Однако это был кратковременный эффект – люди, убедившись, что тренд на повышение ставки закрепился, предпочли получить кредиты до того, как банки поднимут свои ставки вслед за ключевой. В сентябре спрос вернулся на прежний уровень. Дальнейший спрос на кредитование в большей степени будет зависеть от динамики ключевой ставки. Сейчас возможна некоторая пауза, люди будут подстраиваться под новый уровень ставок на рынке, оценивать свои возможности. - Российские банки вслед за своими клиентами-импортерами и экспортерами постепенно увеличивают операции в валютах дружественных стран. Депозиты в каких иностранных валютах сейчас пользуются спросом? - Действительно, на фоне умеренного укрепления юаня к российской валюте, развития экономических отношений со странами азиатского региона и роста туристического потока между Россией и Китаем растет интерес к операциям в юанях. Причем, не только со стороны компаний-участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), но и со стороны розничных клиентов, которые в первую очередь таким образом диверсифицируют свои сбережения. Судя по растущему интересу населения, юань продолжит замещать доллар и евро в структуре сбережений граждан. Так, у нас доля юаневых депозитов в общем портфеле розничного привлечения постепенно увеличивается. - А в других валютах предлагаете сберегательные и кредитные продукты и операции? - В валютах недружественных стран мы свернули операции в 2022 году и не развиваем их. А вот новые валюты дружественных стран: расчеты в национальных валютах, финансирование в национальных валютах, - да, мы к этому присматриваемся. Операции в юанях будем наращивать. Рупии и дирхамы – также направления для будущего развития. - И торговых контрактов в том числе? - Да. - Куда могут перевести деньги из России клиенты вашего банка? - Наша платежная инфраструктура восстановилась после событий, связанных с попаданием под санкции. В дружественных валютах клиенты-участники ВЭД могут делать переводы в достаточно большой набор стран через банки-партнеры. Это страны СНГ, средней и Юго-Восточной Азии, среднего Востока. Также ПСБ является одним из участников пилотного проекта по трансграничным переводам через Систему быстрых платежей в страны ближнего зарубежья и активно ведет работу для скорейшего запуска сервиса для розничных клиентов. Мы уверены, что сервис получит широкое распространение среди пользователей, учитывая популярность СБП-переводов внутри страны. - Как вы оцениваете сейчас рынок ипотеки, в том числе льготной? - Льготная ипотека – главная движущая сила первичного рынка жилья, больше 80% продаж на первичном рынке – это продажи по программам с господдержкой. Однако в настоящее время ЦБ и Минфин выступают за охлаждение рынка льготного ипотечного кредитования, так как программы с господдержкой оказывают существенное влияние на ценообразование рынка новостроек и ведут к повышенным расходам бюджета при дальнейшем повышении ключевой ставки. Поэтому для сохранения доступности ипотеки требуется найти новый баланс между ресурсами бюджета и влиянием льготной ипотеки на динамику цен на рынке первичного жилья. В свою очередь ЦБ повысил макропруденциальные требования по ипотечным кредитам с низким взносом. Основной эффект от этих мер будет заметен уже в следующем году – прирост общерыночного портфеля ипотечного кредитования может составить максимум 12% против ожидаемых 22% по итогам текущего года. В то же время госпрограммы остаются важным элементом поддержания спроса на первичное жилье, без них рынок недвижимости выглядел бы совершенно иначе. Поэтому сейчас речь будет идти не о расширении, а об изменении направления льготных программ. Появляются более адресные, специализированные программы, например, льготная ипотека для новых субъектов Российской Федерации, для отдельных отраслей промышленности, для отдельных категорий граждан, которым требуется поддержка со стороны государства. Такие специализированные программы не затрагивают весь рынок, а работают точечно. Мы в них широко участвуем, в сентябре ПСБ выдал ипотеку под 2% на новостройку в ДНР, и это только начало – и Строительство жилья и ипотечное кредитование будут масштабироваться в новых регионах. Также актуальное направление – доступная ипотека для сотрудников оборонной промышленности. Предприятия ОПК сейчас обеспечены большим количеством заказов, сформированы производственные программы на несколько лет вперед. Создание конкурентных условий труда и привлечение молодых высококвалифицированных специалистов на предприятия ОПК — важнейшие задачи, требующие новых подходов и инструментов мотивации. Сейчас существуют комплексные предложения для компаний-работодателей ОПК – в том числе финансирование строительства жилья и особые условия по ипотеке для сотрудников предприятий в рамках мотивационных программ, возможности субсидирования ипотеки со стороны работодателя для сотрудников и многое другое. - ПСБ - единственный системно-значимый банк, который присутствует в новых регионах. Как вы оцениваете там ситуацию, например, с платежеспособностью населения? Какие перспективы развития там видите? - Мы в прошлом году активно начали работу в новых субъектах Российской Федерации. Главная задача на первом этапе была обеспечить новые регионы финансовой инфраструктурой и интегрировать их в российскую финансовую систему, запустить и наладить базовые функции, связанные с расчетами, обменными операциями, сбережениями, переводами и так далее. Этот этап успешно пройден – в новых субъектах сейчас работает более 440 отделений, мы обслуживаем более 2 миллионов клиентов-физлиц и 70 тысяч предприятий, установлено почти 1,6 тысячи банкоматов и больше 24 тысяч устройств для приема безналичных платежей. Задача второго этапа – это, безусловно, разворачивание полного продуктового ряда и, прежде всего, кредитования. Мы активно развиваем это направление и видим спрос на кредиты и со стороны населения, и со стороны бизнеса. Запущено необеспеченное кредитование населения, мы готовы масштабировать льготную ипотеку по мере развития строительства жилья в рамках российского законодательства о долевом строительстве. Кроме того, открыты ипотечные центры, отработаны все процедуры с Росреестром, - в общем, мы готовы выдавать льготную ипотеку. Также мы понимаем, как важно гражданам зарегистрировать свою учетную запись на Госуслугах, чтобы иметь доступ ко всем цифровым государственным сервисам. Такая возможность есть у клиентов ПСБ, подтвердить свою учетную запись на Госуслугах можно в цифровых каналах банка. - Пока там никто не выдает льготную ипотеку? - В сентябре состоялась первая сделка в рамках 214-ФЗ с применением эскроу-счета. ПСБ выдал ипотечный кредит по программе с господдержкой. Наш клиент получил кредит на покупку квартиры в новостройке в Мариуполе Донецкой Народной Республики. - А как развивается кредитование бизнеса новых субъектов? - В этом направлении мы также активно движемся. Разработана программа льготного кредитования сельхозпроизводителей и мы рассчитываем на первые сделки в ближайшем будущем. Запущена льготная программа для малых и средних предприятий в том числе онлайн-кредитование по льготным ставкам, не превышающим 10%. Важно отметить роль льготных программ кредитования в новых субъектах – именно они дадут фундаментальный импульс для развития кредитования в целом, поскольку экономика находится в переходном периоде, существуют определенные всем понятные риски, которые влияют на ставку и ценообразование, поэтому на данном этапе кредитование бизнеса новых регионов требует механизмы государственного субсидирования. - Сколько выдано кредитов банком в настоящее время? - У нас на сегодняшний день около 10 тысяч потребительских кредитов выдано населению. Портфель кредитных карт превышает 7 тысяч единиц, заключены первые сделки по ипотеке, выдано порядка 20 кредитов малым и средним предприятиям. Все это небольшие суммы, но мы намерены расширять кредитование. - ПСБ участвует в пилоте по операциям с цифровым рублем. Как можете оценить первые результаты тестирования? В августе ПСБ первым на российском рынке начал пилотирование операций для физических и юридических лиц с реальными цифровыми рублями. Мы успешно провели первую в стране сделку с цифровым рублем между юридическим и физическим лицом. Предприниматель - клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл цифровой счет, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг. Согласно процессам, которые установлены Банком России для внедрения цифрового рубля, на первом этапе пилотирования будут отработаны все возможные сценарии клиентского пути по операциям с цифровыми рублями и для населения, и для бизнеса. Например, такие операции, как перевод денежных средств между физлицами, оплата товаров и услуг в торговых точках, возврат цифровых рублей за возвращенный товар или возврат предоплаты и т.д. В мире многие страны уже ввели собственные цифровые валюты, и с каждым годом их становится больше. Банк России заявил, что в 2024 году реализуют международные расчеты. Мы готовы участвовать в этом процессе.

https://ria.ru/20231018/psb-1903623166.html

https://ria.ru/20230929/verifikatory-1899537274.html

https://ria.ru/20231023/psb-1904767221.html

https://ria.ru/20231018/investitsii-1903694668.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, псб (банк псб), промсвязьбанк, константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)