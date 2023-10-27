https://ria.ru/20231027/banki-1905663323.html

Набиуллина заявила, что не разделяет опасений о банковском кризисе в России

Набиуллина заявила, что не разделяет опасений о банковском кризисе в России - РИА Новости, 27.10.2023

Набиуллина заявила, что не разделяет опасений о банковском кризисе в России

Центробанк не разделяет опасений, что в России возможен банковский кризис, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:33

2023-10-27T15:33

2023-10-27T15:54

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Центробанк не разделяет опасений, что в России возможен банковский кризис, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Таких опасений у нас нет, о схлопывании кредитного рынка говорить нельзя. Кредитование хотя и замедляется, но растет высокими темпами", - ответила Набиуллина на вопрос, нет ли опасений по поводу "схлопывания" кредитного рынка.Она отметила, что опасность схлопывания кредитного рынка может возникать не из-за роста ставок, а из-за роста инфляции, когда банки не готовы выдавать кредиты на длительные сроки. "Наша политика как раз направлена на то, чтобы высокой инфляции не допустить, и это увеличит доступность кредитов на длинные сроки", - сказала глава ЦБ.Набиуллина рассказала, что корпоративные кредиты растут на уровне 20% в годовом выражении, даже чуть больше. Необеспеченное потребительское кредитование растет темпом 15%, а рост ипотеки составляет около 30%. Политика ЦБ направлена на то, чтобы темпы кредитования были сбалансированными."Прогноз по росту кредита на следующий год - он положительный. Мы ожидаем роста кредита на 5-10%. Банки, конечно, смогут подстроиться под текущие условия, и это уже происходит. И они обладают достаточным запасом капитала для наращивания капитала. Качество кредитов остается хорошим", - добавила Набиуллина.

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Кирилл Волков

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина