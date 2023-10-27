В Азове пройдет чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь"
В Азове Ростовской области пройдет чемпионат проекта "Первая помощь"
© Depositphotos.com / vpardiОказание первой помощи
© Depositphotos.com / vpardi
Оказание первой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Региональный чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь" состоится в Азове Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Тридцать первого октября в Азове на площадке филиала Донского государственного технического университета состоится региональный чемпионат Всероссийского проекта "Первая помощь"", - говорится в сообщении.
Все лето в рамках проекта обучающиеся 1-11 классов и организаций среднего профессионального образования Ростовской области осваивали теоретические и практические навыки грамотного поведения в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Так, инструкторы обучали ребят основным принципам сердечно-легочной реанимации, оказанию первой помощи при ожогах, ушибах, обмороках и солнечных ударах.
Теперь школьники и студенты в возрасте от 14 до 17 лет покажут на чемпионате, чему они научились. В состязаниях примут участие команды из Азова, Каменска-Шахтинского, Шахт, Каменского, Миллеровского, Сальского, Неклиновского, Багаевского, Веселовского, Кагальницкого, Тарасовского, Константиновского районов.
Победители регионального чемпионата будут награждены кубком, брендированной атрибутикой "Движения первых" и представят регион на всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи, который пройдет в Москве в ноябре. Ребят ожидают образовательные программы от ведущих экспертов, включение в профориентационную программу ВМЕДЕ с наставниками из числа успешных врачей и стажировками в ведущих региональных медицинских организациях, возможность стать ассистентом инструктора и получать волонтерские часы, которые учитываются как дополнительные баллы при поступлении в медицинские вузы.
"Чемпионат направлен не только на развитие навыков оказания первой медицинской помощи, но и формирование характера и личностных качеств, активной социально ответственной позиции у школьников и студентов. Самообладание, сила духа, способность проявлять заботу о благополучии окружающих людей - эти качества, привитые подрастающему поколению, во многом определяют наше общее будущее, укрепляют единство и государственную целостность страны", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.
Организаторами мероприятия выступают региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", отделение общественной организации "Российский Красный Крест" Ростовской области, всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" и всероссийский студенческий корпус спасателей.