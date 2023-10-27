Рейтинг@Mail.ru
В Азове пройдет чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь" - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
12:40 27.10.2023 (обновлено: 14:39 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/azov-1905605554.html
В Азове пройдет чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь"
В Азове пройдет чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь" - РИА Новости, 27.10.2023
В Азове пройдет чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь"
Региональный чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь" состоится в Азове Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:40
2023-10-27T14:39
общество
азов
каменск-шахтинский
игорь гуськов
донской государственный технический университет
российский красный крест
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575947892_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_37fd7a3ebf6180b8f8f1f70cd300cc3c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Региональный чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь" состоится в Азове Ростовской области, сообщает правительство региона. "Тридцать первого октября в Азове на площадке филиала Донского государственного технического университета состоится региональный чемпионат Всероссийского проекта "Первая помощь"", - говорится в сообщении. Все лето в рамках проекта обучающиеся 1-11 классов и организаций среднего профессионального образования Ростовской области осваивали теоретические и практические навыки грамотного поведения в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Так, инструкторы обучали ребят основным принципам сердечно-легочной реанимации, оказанию первой помощи при ожогах, ушибах, обмороках и солнечных ударах. Теперь школьники и студенты в возрасте от 14 до 17 лет покажут на чемпионате, чему они научились. В состязаниях примут участие команды из Азова, Каменска-Шахтинского, Шахт, Каменского, Миллеровского, Сальского, Неклиновского, Багаевского, Веселовского, Кагальницкого, Тарасовского, Константиновского районов. Победители регионального чемпионата будут награждены кубком, брендированной атрибутикой "Движения первых" и представят регион на всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи, который пройдет в Москве в ноябре. Ребят ожидают образовательные программы от ведущих экспертов, включение в профориентационную программу ВМЕДЕ с наставниками из числа успешных врачей и стажировками в ведущих региональных медицинских организациях, возможность стать ассистентом инструктора и получать волонтерские часы, которые учитываются как дополнительные баллы при поступлении в медицинские вузы. "Чемпионат направлен не только на развитие навыков оказания первой медицинской помощи, но и формирование характера и личностных качеств, активной социально ответственной позиции у школьников и студентов. Самообладание, сила духа, способность проявлять заботу о благополучии окружающих людей - эти качества, привитые подрастающему поколению, во многом определяют наше общее будущее, укрепляют единство и государственную целостность страны", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Организаторами мероприятия выступают региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", отделение общественной организации "Российский Красный Крест" Ростовской области, всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" и всероссийский студенческий корпус спасателей.
https://ria.ru/20231023/pamyatnik-1904756435.html
https://ria.ru/20230406/pomosch-1863482257.html
азов
каменск-шахтинский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575947892_185:0:1965:1335_1920x0_80_0_0_0b6ed9f851d47387471e4e839aa226e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, азов, каменск-шахтинский, игорь гуськов, донской государственный технический университет, российский красный крест
Общество, Азов, Каменск-Шахтинский, Игорь Гуськов, Донской государственный технический университет, Российский Красный Крест, Ростовская область
В Азове пройдет чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь"

В Азове Ростовской области пройдет чемпионат проекта "Первая помощь"

© Depositphotos.com / vpardiОказание первой помощи
Оказание первой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Depositphotos.com / vpardi
Оказание первой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Региональный чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь" состоится в Азове Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Тридцать первого октября в Азове на площадке филиала Донского государственного технического университета состоится региональный чемпионат Всероссийского проекта "Первая помощь"", - говорится в сообщении.
Памятник ветеранам боевых действий в Зерноградском районе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Памятник ветеранам боевых действий открыли в Ростовской области
23 октября, 17:50
Все лето в рамках проекта обучающиеся 1-11 классов и организаций среднего профессионального образования Ростовской области осваивали теоретические и практические навыки грамотного поведения в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Так, инструкторы обучали ребят основным принципам сердечно-легочной реанимации, оказанию первой помощи при ожогах, ушибах, обмороках и солнечных ударах.
Теперь школьники и студенты в возрасте от 14 до 17 лет покажут на чемпионате, чему они научились. В состязаниях примут участие команды из Азова, Каменска-Шахтинского, Шахт, Каменского, Миллеровского, Сальского, Неклиновского, Багаевского, Веселовского, Кагальницкого, Тарасовского, Константиновского районов.
Победители регионального чемпионата будут награждены кубком, брендированной атрибутикой "Движения первых" и представят регион на всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи, который пройдет в Москве в ноябре. Ребят ожидают образовательные программы от ведущих экспертов, включение в профориентационную программу ВМЕДЕ с наставниками из числа успешных врачей и стажировками в ведущих региональных медицинских организациях, возможность стать ассистентом инструктора и получать волонтерские часы, которые учитываются как дополнительные баллы при поступлении в медицинские вузы.
"Чемпионат направлен не только на развитие навыков оказания первой медицинской помощи, но и формирование характера и личностных качеств, активной социально ответственной позиции у школьников и студентов. Самообладание, сила духа, способность проявлять заботу о благополучии окружающих людей - эти качества, привитые подрастающему поколению, во многом определяют наше общее будущее, укрепляют единство и государственную целостность страны", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.
Организаторами мероприятия выступают региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", отделение общественной организации "Российский Красный Крест" Ростовской области, всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" и всероссийский студенческий корпус спасателей.
Оказание первой помощи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Госдума приняла закон об уточнении правил оказания первой помощи
6 апреля, 14:30
 
Ростовская областьОбществоАзовКаменск-ШахтинскийИгорь ГуськовДонской государственный технический университетРоссийский Красный Крест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала