https://ria.ru/20231027/azov-1905605554.html

В Азове пройдет чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь"

В Азове пройдет чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь" - РИА Новости, 27.10.2023

В Азове пройдет чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь"

Региональный чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь" состоится в Азове Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:40

2023-10-27T12:40

2023-10-27T14:39

общество

азов

каменск-шахтинский

игорь гуськов

донской государственный технический университет

российский красный крест

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Региональный чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь" состоится в Азове Ростовской области, сообщает правительство региона. "Тридцать первого октября в Азове на площадке филиала Донского государственного технического университета состоится региональный чемпионат Всероссийского проекта "Первая помощь"", - говорится в сообщении. Все лето в рамках проекта обучающиеся 1-11 классов и организаций среднего профессионального образования Ростовской области осваивали теоретические и практические навыки грамотного поведения в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Так, инструкторы обучали ребят основным принципам сердечно-легочной реанимации, оказанию первой помощи при ожогах, ушибах, обмороках и солнечных ударах. Теперь школьники и студенты в возрасте от 14 до 17 лет покажут на чемпионате, чему они научились. В состязаниях примут участие команды из Азова, Каменска-Шахтинского, Шахт, Каменского, Миллеровского, Сальского, Неклиновского, Багаевского, Веселовского, Кагальницкого, Тарасовского, Константиновского районов. Победители регионального чемпионата будут награждены кубком, брендированной атрибутикой "Движения первых" и представят регион на всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи, который пройдет в Москве в ноябре. Ребят ожидают образовательные программы от ведущих экспертов, включение в профориентационную программу ВМЕДЕ с наставниками из числа успешных врачей и стажировками в ведущих региональных медицинских организациях, возможность стать ассистентом инструктора и получать волонтерские часы, которые учитываются как дополнительные баллы при поступлении в медицинские вузы. "Чемпионат направлен не только на развитие навыков оказания первой медицинской помощи, но и формирование характера и личностных качеств, активной социально ответственной позиции у школьников и студентов. Самообладание, сила духа, способность проявлять заботу о благополучии окружающих людей - эти качества, привитые подрастающему поколению, во многом определяют наше общее будущее, укрепляют единство и государственную целостность страны", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Организаторами мероприятия выступают региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", отделение общественной организации "Российский Красный Крест" Ростовской области, всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" и всероссийский студенческий корпус спасателей.

https://ria.ru/20231023/pamyatnik-1904756435.html

https://ria.ru/20230406/pomosch-1863482257.html

азов

каменск-шахтинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, азов, каменск-шахтинский, игорь гуськов, донской государственный технический университет, российский красный крест