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Суд арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве - РИА Новости, 27.10.2023
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20:07 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/arest-1905728433.html
Суд арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве
Суд арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве - РИА Новости, 27.10.2023
Суд арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T20:07
2023-10-27T20:07
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Станислава Дейнеко и Антона Сафонова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Срок ареста установлен до 26 декабря. По данным суда, им вменяется часть 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство), которая грозит сроком от 7 до 15 лет. По данным СМИ, речь идет о вымогательстве у директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко.
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происшествия, москва, россия, ростех
Происшествия, Москва, Россия, Ростех
Суд арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве

Тверской суд Москвы арестовал до 26 декабря пиарщиков по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд избрал в отношении Станислава Дейнеко и Антона Сафонова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Срок ареста установлен до 26 декабря.
По данным суда, им вменяется часть 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство), которая грозит сроком от 7 до 15 лет.
По данным СМИ, речь идет о вымогательстве у директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко.
Сотрудник АО НРТБ Александр Золотых, бывший заместитель генерального директора по безопасности АО НРТБ Александр Лежнев, заместитель прокурора 231-й военной прокуратуры Московского гарнизона Александр Вашурин и бывший сотрудник ФСБ России Иван Шумигай , обвиняемые в попытке хищения у АО Национальное радиотехническое бюро. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Фигурантам дела о вымогательстве у оборонного бюро вынесли приговор
10 октября, 14:40
 
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