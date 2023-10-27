https://ria.ru/20231027/arest-1905728433.html
Суд арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве
Суд арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве - РИА Новости, 27.10.2023
Суд арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T20:07
2023-10-27T20:07
2023-10-27T20:07
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Станислава Дейнеко и Антона Сафонова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Срок ареста установлен до 26 декабря. По данным суда, им вменяется часть 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство), которая грозит сроком от 7 до 15 лет. По данным СМИ, речь идет о вымогательстве у директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, ростех
Происшествия, Москва, Россия, Ростех
Суд арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы арестовал до 26 декабря пиарщиков по делу о вымогательстве