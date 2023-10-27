https://ria.ru/20231027/arest-1905728433.html

Суд арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве

Суд арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве - РИА Новости, 27.10.2023

Суд арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве

Тверской суд Москвы арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T20:07

2023-10-27T20:07

2023-10-27T20:07

происшествия

москва

россия

ростех

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Станислава Дейнеко и Антона Сафонова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Срок ареста установлен до 26 декабря. По данным суда, им вменяется часть 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство), которая грозит сроком от 7 до 15 лет. По данным СМИ, речь идет о вымогательстве у директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко.

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, ростех